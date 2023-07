Petite bière ? Pas chez Jumbo-Visma. Confronté à la suspicion alors que Jonas Vingegaard domine le Tour de France de la tête et des épaules, le patron de l’équipe néerlandaise, Richard Plugge, s’est défendu dans un entretien accordé à L’Equipe. Il y explique l’attachement de son écurie au moindre détail, à un niveau qu’il juge plus élevé que d’autres formations : « On était avec une équipe française à notre hôtel durant la journée de repos (lundi). On voyait des coureurs boire des grandes bières. »

« Nous, personne n’a bu d’alcool, car ça vous casse, et même ceux qui ne sont pas coureurs ne devraient pas en boire », estime-t-il. Si Plugge ne cite pas les concurrents dont il parle, L’Equipe indique qu’il s’agissait de Groupama-FDJ. Le manager de l’écurie française, Marc Madiot, s’est insurgé de ces déclarations vendredi auprès de l’AFP. « Le coup de la bière, c’est minable, comment peut-on oser dire quelque chose comme ça ? », s’est-il ému.

« Ils cherchent à cacher quoi ? »

« C’est d’une bêtise effarante. Ils n’étaient pas à notre table. Quelques membres de l’encadrement ont bu une bière. Mais les coureurs étaient au Perrier, poursuit Madiot, remonté comme un coucou. Ça veut dire quoi ? Que nos coureurs ne sont pas sérieux, qu’ils ne s’entraînent pas ? Je rappelle que le lendemain, nos huit coureurs ont tous fini dans les 80 premiers du chrono. Il faut arrêter de dire n’importe quoi, c’est minable, minable ! Ils cherchent à cacher quoi ? »

Interrogé sur l’utilisation d’un « produit, pas interdit, mais dont les bienfaits n’ont pas été découverts par certaines équipes », Plugge a répondu : « Non, on n’a rien de ce genre. » Il répète que certains coureurs de son équipe utilisent des cétones, un complément alimentaire controversé mais pas interdit. « C’est un supplément comme de la vitamine C ou D que tout le monde peut utiliser, pas un médicament ou quelque chose de ce style », commente-t-il, en précisant que le maillot jaune Jonas Vingegaard refuse personnellement d’en prendre.