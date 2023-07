La domination écrasante de Jonas Vingegaard sur le chrono haut-savoyard de mardi interroge. Le maillot jaune a relégué son grand rival Tadej Pogacar, avec qui il était à touche-touche depuis deux semaines, à 1'38'' sur 22 kilomètres. Wout van Aert, spécialiste de l’effort solitaire, a pris, lui, 2'51'' dans les dents. Le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, n’a pas échappé aux questions face à l’ampleur de ce coup de force.

« C’est une victoire écrasante, qu’on n’attendait pas, a-t-il commenté sur France Info. Évidemment, les questions ne sont pas illégitimes sur les différents soupçons, c’est ce qu’ont pu dire aussi les deux champions lors de la journée de repos. On vit avec ça depuis longtemps. » Le directeur de la Grande Boucle a tenu à rassurer les suspicieux : « Le maillot jaune est testé tous les jours, comme les vélos sont contrôlés tous les jours (…), par une agence indépendante, ce qui n’était peut-être pas le cas avant. »

Mais comment expliquer que Vingegaard ait à ce point assommé la concurrence, en finissant trois minutes plus tôt que la prévision la plus rapide de l’organisation ? « Je ne peux pas vous l’expliquer si ce n’est qu’il y a eu depuis de réels progrès depuis une vingtaine d’années, notamment sur le matériel », répond Prudhomme.

« Les coureurs ont des freins à disque et ils vont plus vite car ils freinent plus tard. Ils sont nés avec une diététique qui était à l’époque balbutiante, ce sont des moines soldats aujourd’hui. Ils se refusent le moindre écart, même en décembre. Ça explique en partie les performances », ajoute-t-il.