Annemasse - Morzine samedi, Les Gets - Saint-Gervais Mont-Blanc dimanche… Les 14e et 15e étapes du Tour de France n’ont pas permis de trancher la formidable rivalité entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar pour la quête de cette 110e édition, dont l’arrivée sera jugée dimanche prochain sur les Champs-Elysées.

D’ici là, après une journée de repos amplement méritée ce jeudi, deux nouveaux parcours alpestres attendent les coureurs mardi lors d’un contre-la-montre entre Passy et Combloux, et surtout mercredi, entre Saint-Gervais Mont-Blanc et Courchevel.

Passer un bon moment avant tout

La passion sera de nouveau au rendez-vous sur les bords des routes, où des supporteurs venus en voisins pour soutenir Thibaut Pinot, ou de l’autre bout du monde pour pousser derrière le Colombien Egan Bernal, prennent leurs quartiers parfois plusieurs jours avant la course pour ne rien rater. Sages ou remuants, entre amis ou en famille, certains sont davantage là pour le plaisir de se retrouver ou d’admirer des paysages grandioses que pour le sport.

Mais tous finissent par se prendre au jeu et à soutenir les coureurs, dont les deux Danois situés aux extrémités du classement général : le maillot jaune Vingegaard (Jumbo-Visma) et la lanterne rouge Michael Morkov (Soudal Quick-Step).