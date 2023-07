De notre envoyé spécial à Saint-Gervais,

19h25 ce dimanche à Saint-Gervais, sur le pont qui relie la cossue cité haut-savoyarde à la télécabine montant vers le plateau du Bettex, à 1.400 mètres d’altitude, où Wout Poels a remporté 1h15 plus tôt cette 16e étape du Tour de France. Le flot de cyclistes amateurs (l’immense majorité des pros sont passés depuis longtemps) et de piétons, jusque-là ininterrompu, commence à se tarir un peu. Les cars des équipes du peloton sont presque tous partis, parfois à grands coups de klaxons pour se frayer un chemin à travers la foule compacte.

Seuls restent une poignée de véhicules, dont ceux d’UAE Team Emirates, l’écurie de Tadej Pogacar, et d’Intermarché-Circus-Wanty. La formation belge attend Adrien Petit. Justement, le Bison d’Arras débarque à ce moment-là, bien amoché. Trois journalistes, dont votre serviteur, espèrent quelques mots du lauréat du prix de la combativité du jour, 154e sur 157 concurrents arrivés, 35 minutes et 48 secondes derrière Poels.

Standing ovation for Adrien Petit, the team & all the warriors of the Tour de France 👏 #TDF2023 pic.twitter.com/ib3BkJd6Rv — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) July 16, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Mais le Nordiste de 32 ans, qui boite bas une fois descendu du vélo, ne s’arrête pas. « Il est crevé, déjà hier soir [samedi], il était au bout de sa vie », l’excuse l’attachée de presse de l’équipe, après avoir tenté de le faire changer d’avis. La veille donc, Petit avait bouclé l’étape Annemasse - Morzine en dernière position, 38 minutes et 6 secondes après le vainqueur Carlos Rodriguez, la fesse droite nue et entaillée, le tibia de la même jambe pas loin d’être en miettes. Les conséquences d’une chute collective impressionnante dès le 5e kilomètre, qui a entraîné une rare neutralisation de la course pendant une grosse vingtaine de minutes, et laissé au total cinq coureurs sur le carreau, dont son coéquipier sud-africain Louis Meintjes, 13e du général.

« J’ai vécu un calvaire »

Après une nuit très compliquée et des doutes matinaux, l’Arrageois a pris le départ ce dimanche matin aux Gets, avec la journée de repos de lundi comme lueur d’espoir au bout de l’enfer. Sans point de suture pour recoudre le chantier, à cause des chairs brûlées qui rendent l’affaire impossible, mais avec un filet de protection pour tenir les pansements. « J’ai vécu un calvaire aujourd’hui [dimanche], que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi, a-t-il tout de même eu le temps de répondre à France 2 après l'arrivée. C’est dommage de dire ça, mais la première chute m’a sauvé la mise, sinon, j’étais à la maison. »

Le bras d’un spectateur inconscient a donc à la fois déséquilibré Sepp Kuss après une cinquantaine de bornes, ce qui a débouché sur une réaction en série, et permis à Petit, en apnée dès la première micro-montée, de recoller. « J’ai tellement été soutenu par le public… Une fois que j’ai repris le gruppetto, il fallait que j’insiste. Toutes les équipes m’encourageaient, donc c’était top. »

Et c’est ainsi que le jury du prix de la combativité (composé de Thierry Gouvenou d’ASO, de Laurent Jalabert et de trois journalistes) a sacré l’un des derniers de l’étape, alors que la récompense revient en principe au principal animateur de la journée. « C’est dommage de devoir tomber pour monter sur le podium, mais c’est toujours une belle reconnaissance », s’amuse l’intéressé, très malheureux depuis le début de l’année : une clavicule laissée du côté de Majorque en janvier, puis une fracture d’un doigt une semaine après sa reprise deux mois plus tard, suivie de deux forfaits pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ses courses de prédilections.

« Survivre » à la journée de mercredi pour voir les Champs

L’histoire a des airs de remake du Vélo de Ghislain Lambert, avec Benoît Poelvoorde, et on ne serait pas surpris de la retrouver dans la deuxième saison de la saga Netflix consacrée au Tour. Maintenant, il faut forcément une « happy end » (à la différence du film de Poelvoorde) et une arrivée sous les hourras dimanche sur les Champs-Elysées.

La journée de repos de lundi et le chrono de mardi, où Petit va pouvoir se mettre en mode tranquillou, pourraient contribuer à ce joli scénario. « Il y a encore une étape avec 5.000 mètres de dénivelé », rétorque le 145e du classement général (à 4h17'20'' du leader Jonas Vingegaard), en référence au mercredi de malades entre Saint-Gervais - Mont-Blanc et Courchevel.

On imagine déjà le Chti serrer les dents et le reste dans la montée du col de la Loze (2.304 mètres), la montée hors catégorie du jour. Le point culminant de ce Tour décidera sans doute du vainqueur du duel étouffant entre Vingegaard et Tadej Pogacar. Mais cette compétition ne concerne que le duo d’extraterrestres et surtout pas Petit, Axel Zingle et Tony Gallopin, collègues de galère dominicale avec Michael Morkov, Danois comme « Vingi », mais dernier de l’étape et du général.