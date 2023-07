Tour de France 2023 EN DIRECT : Ciccone lorgne le maillot à pois, Pinot, Martin et Barguil attendent leur heure... Suivez la 15e étape avec nous

⚪🔴 @giuliocicco1 takes 3rd place at the Col de la Forclaz de Montmin ahead of @NPowless who is back in the lead of the KOM classification.



⚪🔴 @giuliocicco1 prend la 3ème place au Col de la Forclaz de Montmin devant @NPowless qui reprend la tête du classement.#TDF2023 pic.twitter.com/3WfdJTRJ9c