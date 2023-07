La 15e étape du Tour de France, dimanche, entre Les Gets et Saint-Gervais Mont-Blanc, était l’une des plus attendues de cette édition 2023. Si les cinq cols au programme n’ont finalement pas permis de déverrouiller la bataille entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, les téléspectateurs ont eux été au rendez-vous.

France Télévisions annonce ainsi ce lundi un « record d’audience historique » pour la chaîne avec un pic à 8,7 millions de personnes devant leur télé au moment de l’arrivée victorieuse de Wout Poels.

📈#audiences #TDF2023



🔥 Près de 38 millions de Français ont regardé @LeTour depuis le grand départ à Bilbao sur les antennes @Francetele



🥇Meilleure couverture depuis 2006



📍Jusqu'à 8,7M de tvsp à l'arrivée hier à @Saint_Gervais, record d'audience historique ! pic.twitter.com/mh70revO6H — France TV Pro (@francetvpro) July 17, 2023



L’an dernier, le pic d’audience du Tour avait été atteint lors de l’étape de l’Alpe d’Huez, remportée par Tom Pidcock, avec 8,4 millions de téléspectateurs.

Au total, près de 38 millions de Français ont regardé le Tour de France depuis le départ de Bilbao, le 1er juillet. La « meilleure couverture depuis 2006 », observe fièrement France Télévisions. Et ce n’est certainement pas terminé, alors que les deux premiers du classement général se tiennent en dix secondes à l’entame de la troisième et dernière semaine.