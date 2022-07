Tour de France 2022 EN DIRECT : C’est parti tranquillement… Un triptyque de l’enfer dans les Alpes… Suivez l’étape avec nous

Actualiser

145 km : Bon, le gros groupe de contre a été repris. Les Jumbo, Van Aert en tête, contrôlent devant le peloton. Pogacar s'est rapproché de la tête après un début de course passé dans les bas fonds du peloton.

146 km : Avec les accélération successives, les six hommes de tête ont perdu du temps. PLus que 1'17 d'avance.

147 km : Un gros groupe part en contre avec Pinot, Barguil, Fuglsang notamment

149 km : Bon, on pensait que le peloton avait fait rideau, mais ça bouge encore beaucoup. Et, là, par exemple, Vlasov tente de se faire la malle, alors qu'il est 7e au général. Et Roglic suit les coups.

151 km : Oh, Pinot et Frooome qui tentent à leur tour. Pour le moment, les six hommes de tête ont 1'50 d'avance sur le peloton.

152 km : Et Van Aert qui part... Mais juste pour les points du maillot vert. Attention, Ineos a tenté de mettre Pidcock dans l'échappée.

152 km : Et c'est parti pour le Galibier. Et oui, déjà. Il n'y a pas de fatique qui soit.

155 km : Allez, on tient le bon coup. Le peloton fait rideau, ça ne bataillera pas pendant des dizaines de kilomètres comme hier. On a devant Powless, Louvel, Oliveira, Perez, Schoenberger et Goosens.

158 km : Pour le moment, on a Powless toujours seul en tête devant. Un petit groupe de cinq coureurs, avec Anthony Perez notamment, va le rejoindre sous peu.

162 km : Petit point météo : en haut de L'Alpe d'Huez, on est à 24 degrés. En bas, 29 degrés. Ca va encore taper sur le ciboulleau.

163 km : Il va falloir avoir les jambes d'entrée, parce que le Galibier arrive très tôt. Et on a hâte de savoir ce que Tadej Pogacar nous prépare pour le triptype Galibier-Croix de Fer-Alpe d'Huez. On s'en frotte les mains d'avance. On a vu un Ineos aussi attaquer. Peut être pour servir de relais à Thomas.

165 km : Et allez, à peine le drapeau du départ baissé, ça attaque dans tous les sens, avec Powless, Barguil, notamment.

13h17 : On va suivre l'étape en intégralité, ça va être grandiose.

13h15 : Bonjouuuur la France, prêts pour cette orgie de cyclisme ?

