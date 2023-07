A chaque Tour de France son lot de chutes en raison de l’inconscience de spectateurs présents au bord de la route. Dimanche, lors de la 15e étape entre Les Gets et Saint-Gervais Mont-Blanc, de nombreux coureurs se sont ainsi retrouvés au sol après que l’Américain de la Jumbo-Visma, Sepp Kuss, a été heurté par le bras d’une personne qui tentait vraisemblablement de prendre une photo. Résultat, une vingtaine de coureurs à terre, et la moitié du peloton immobilisée.

😱 Oh la grosse chute dans le peloton !



Beaucoup de coureurs sont allés au sol, dont des Jumbo-Visma



Suivez la 15e étape du #TDF2023 sur Eurosport avec #LesRP pic.twitter.com/WDFehkw3Ye — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 16, 2023



Selon Le Parisien, les gendarmes d’Aviernoz, où a eu lieu la chute, ont ouvert une enquête et rapidement identifié le fautif. Le parquet d’Annecy a été informé et désormais, les suites données à cette affaire dépendent de Sepp Kuss. S’il ne porte pas plainte, la personne incriminée ne sera pas poursuivie. Le Parisien précise que qu’ASO, organisateur du Tour, a choisi de ne pas se saisir du dossier.

Si tous les coureurs tombés ont pu repartir, ce nouvel épisode rappelle à quel point il faut être prudent au passage des coureurs. Dans l’après-midi, le compte Twitter du Tour de France relayait ce message de l’équipe Cofidis : « S’il vous plaît, faites attention. Pour que la fête reste une fête pour les coureurs, mais également pour vous. Pas besoin de portable pour se créer des souvenirs plein la tête. »