Une journée de repos en pleine troisième semaine ? Les coureurs en rêveraient. Thomas Voeckler et son pilote, eux, l’ont fait. La moto de France Télévisions a été exclue pour la 18e étape du Tour de France, qui arrivera à Bourg-en-Bresse ce jeudi, pour « infraction aux dispositions réglementaires ou aux directives concernant la circulation des véhicules dans la course ». Une décision du jury des commissaires prise mercredi soir, suite au chaos auquel on a assisté dans le col de la Loze.

La moto France Télévisions de Thomas Voeckler est exclue pour la 18e étape du Tour de France demain. #TDF2023 pic.twitter.com/apQHqrEJur — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 19, 2023



La moto sur laquelle suivait la course Thomas Voeckler, sélectionneur de l’équipe de France et consultant pour France Télévisions, a bloqué le passage de plusieurs coureurs dans l’ascension. L’embouteillage a notamment ralenti le maillot Jonas Vingegaard et le Franc-Comtois Thibaut Pinot.

« C’était honteux. Je suis resté bloqué au moins 30 secondes, j’avais les motos qui me tombaient dessus quasiment, c’était n’importe quoi. C’était tellement raide que des motos ont dû caler », pestait le coureur de Groupama-FDJ. En plus de l’exclusion temporaire, le jury a décidé d’accompagner cette sanction d’une amende de 500 francs suisses.