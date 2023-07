Il y avait du monde, peut-être un peu trop même pour des pentes aussi raides. Le col de la Loze, sommet du Tour de France cette année, a fait des dégâts ce mercredi lors de la 17e étape entre Saint-Gervais Mont-Blanc et Courchevel. Et pas seulement sur les coureurs. Lors de la dernière partie, la plus dure avec des passages à plus de 20 %, les motos et véhicules de course ont du mal à se frayer un chemin parmi la foule. Et dans un virage, ce que l’on pouvait craindre arriva : une moto a calé et a eu toutes les difficultés du monde à repartir dans une telle pente, entraînant derrière elle un petit embouteillage qui a gêné les coureurs.

Parmi eux, Jonas Vingegaard, qui était en train de tenter de revenir sur la tête de course avec son équipier Wilco Kelderman. Le maillot jaune a été contraint de mettre pied à terre avant de repartir, poussé par un spectateur. Pas pour ça qu’il n’a pas gagné l’étape, finalement remportée par l’Autrichien Félix Gall, mais on imagine que cette coupure n’a pas dû lui faire du bien aux jambes.

Vingegaard bloqué dans un virage ! Le maillot jaune est retardé quelques secondes par une moto qui a visibement calé, ce Tour de France est fou ! #LesRP #TDF2023 https://t.co/nNR4jK6ytn pic.twitter.com/muRBSVg29z — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 19, 2023



Le Danois n’est pas le seul dans ce cas. Après l’arrivée, Thibaut Pinot, qui faisait partie de l’échappée, a expliqué avoir été bloqué « au moins trente secondes ». « Une moto a failli me tomber dessus, c’est honteux, du n’importe quoi, a-t-il dit, remonté. C’était tellement raide que certaines motos ont dû caler. Mais on laisse passer les voitures alors qu’il y a même pas 15 secondes entre les groupes, je ne comprends pas. »