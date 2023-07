Tour de France 2023 EN DIRECT : Cette fois, l'écart va bouger entre Vingegaard et Pogacar... Suivez le contre-la-montre de la 16e étape avec nous

🔄 Another unusual situation at the start: @Kristoff87 climbed too early on the start ramp and has to give way to @FlorianVermeers.



🔄 Nouvelle situation inhabituelle au départ : @Kristoff87 doit redescendre pour laisser la place à @FlorianVermeers.#TDF2023 pic.twitter.com/0Nuo5Ks1sB