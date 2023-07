Tour de France 2023 EN DIRECT : Chute de Pogacar, la journée commence bien pour les UAE...

144 km : Le scénario se met gentiment en place. La chute de Pogi, la rouste d'hier, le visage fermé, la douleur, et puis soudain bim, la pilule dans le col de la Lose pour aller s'imposer en solitaire et revenir à 3'' de Vingegaard. Vous achetez ?

149 km : Pour changer, Alaphilippe à la tête du peloton en montagne qui tente de relancer. Avant de s'effondrer, on connaît la musique. Mais au moins il donne tout, on ne peut pas lui reprocher ça.

155 km : Une descente compliquée et du vent, voilà l'explication selon France TV. Mais Pogacar ne faisait pas partie de ce groupe composé de Yates, Laengen, Bjerg et Soler.

159 km : Madouas et Nielsen repris, ça roule à toute balle dans le peloton et les attaques se multiplient sans succès.

160 km : On devrait avoir un max de coureurs du Top 10 dans les tentatives d'échappées aujourd'hui. Ca serait pas mal que Gaudu choisisse ce moment pour tenter de jouer sa carte. On va aussi surveiller l'écart entre Adam Yates, nouveau 3e homme du Tour, et Carlos Rodriguez (4e), qui n'est qu'à 5 secondes derrière.

166 km : Et la première attaque est française mesdames et mesdames ! Valentin Madouas au taquet dès le drapeau jaune agité. Magnus Cort Nielsen lui file le train.

12h22 : Bien remis après la claque du chrono d’hier ? Ici, moyen, on est toujours sonné. On espère juste que Pogacar a réussi à fermer les yeux cette nuit et qu’il va nous offrir quelque chose de grand aujourd’hui. Même si les Jumbo et Vingegaard semblent trop forts, et désormais trop loin au général, le Slovène veut mourir le glaive en mains.