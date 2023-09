Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Dujardin star d'une cérémonie d'ouverture sur « l'art de vivre à la française »...

09h19 : Quelques infos supplémentaires sur la cérémonie d'ouverture

Le communiqué de presse publié ce matin parle « d'une cérémonie d'ouverture pour le moins originale », pour célébrer « l'art de vivre à la française » dans « un esprit cher au cinéaste Jacques Tati ». Au menu, des célébrités, 44 artistes professionnels (danseurs et acrobates) et 240 bénévoles. Outre celles et ceux déjà cités, il y aura Adriana Karembeu, Yann Arthus-Bertrand et Maïtena Biraben.