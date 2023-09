France - Nouvelle-Zélande EN DIRECT: Jean Dujardin en marcel, Zaz et Vianney, c'est maintenant… Suivez le duel avec nous

08h00 : Le jour de gloire est arrivé !!!

Enfin, on s’enflamme un peu, mais on attend ce jour depuis si longtemps… Fini le compte à rebours, NOUS Y SOMMES !!! La Coupe du monde de rugby commence ce vendredi, et c’est un fabuleux France - Nouvelle-Zélande qui sert de lever de rideau à la compétition. Voilà, pas la peine d’en rajouter. Pour une fois, nos Bleus partent favoris d’un choc face à des All Blacks récemment fessés par l’Afrique du Sud (35-7). Mais dans ce sport, on n’est jamais rassuré quand on doit affronter la nation qui l’incarne mieux que toute autre, et qui a déjà remporté trois fois le Mondial (1987, 2011, 2015). Antoine Dupont et ses coéquipiers veulent offrir un premier titre à leur pays. A notre pays. Messieurs, c’est à vous de jouer.

» Parce que je n’ai absolument pas besoin de vous vendre cette affiche, on se retrouve un peu tout au long de la journée, mais surtout à partir de 19h45