Soulagé après la victoire inaugurale du XV de France contre les All Blacks comptant pour la poule A de la Coupe du monde 2023, Antoine Dupont livre au micro de TF1 un aveu de faiblesse. « On a eu du mal à rentrer dedans [la première période] avec la pression du match d’ouverture à domicile. » Dans notre livre, la médiocrité de l’entame française tient moins au stress de l’enjeu qu’au malaise causé par la cérémonie d’ouverture, la gêne ayant glacé le sang des hommes de Fabien Galthié et par extension paralysé leurs muscles pendant 40 minutes. Ça se tient, non ?

La France béret-baguette veut perdurer

Info de la soirée : à un an des JO de Paris 2024, la France continue d’irradier le monde à coups de béret-baguette. Une image incarnée vendredi soir par Jean Dujardin, aka « Jean-Miche », à laquelle plus grand-monde ne souscrit, les victimes du syndrome de Paris ont eu le temps d’avoir des enfants et leur passer le mot. Mais passons donc sur le marcel, la casquette et la belle moustache et arrêtons-nous sur la vraie star (malgré-elle) de la soirée, cette chimère 50 % homme, 50 % coq, 100 % malaise. L’avis de la rédaction ? Scénaristiquement pas indispensable. L’avis des réseaux ? Pareil, avec supplément vanne : « Michel Sardou en coq sénile », bien vu Twitter (enfin X).

« Ma France, mon pinard, mon cochon »

Plus fâcheux, la cérémonie, qui paraît-il, célébrait « l’art de vivre à la française », n’est pas vraiment inclusive. Ici un manque de représentativité, là-bas des symboles désuets, comme le magnifique jambon de pays apparu à plusieurs reprises à l’écran, limite ostentatoire. On frôle parfois la version chorégraphiée du mème rétrograde « ma France, mon pinard, mon cochon », bla, bla, bla.

Quant au reste, Vianney en troubadour sans voix, Zaz en chanteuse lyrique, la tirade de Webb Elis sur le « sport de gentlemen » ou l’irréfrénable course-poursuite entre Dujardin et cette casquette volante, fil rouge de ce numéro d’une vingtaine de minutes, chacun se fera son avis sur la question. Autant de détails mignonnets, sympathiques, qui ne mangent pas de pain. Un paradoxe.