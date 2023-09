Puma, trèfle, cocotier, coq, etc. Les emblèmes des nations participant à la Coupe du monde de rugby ont tous une histoire. Et le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse les raconte dans l'exposition Naturellement rugby lancée à l’occasion de la compétition qui démarre ce vendredi, en France. Quant à la rédaction de 20 Minutes, elle vous a fait une sélection, histoire que vous puissez briller samedi devant Australie-Fidji.

Le cocorico français

C'est l’histoire du coq qui continue à chanter les pieds dans la merde… On la connaît. Mais le choix de notre emblème national, on le doit à nos meilleurs ennemis : les Anglais. Cet oiseau qui orne le maillot du XV de France depuis la première victoire des Cinq nations en 1910 est né de nombreux jeux de mots entre le coq Gallus et le Gaulois Galli. Les Anglais se sont amusés à souligner la singularité entre les deux mots et ont fait remarquer que les Français, en particulier le roi Philippe Auguste étaient aussi orgueilleux que l’animal de basse-cour. Le coq reste tout de même le symbole de la combativité, de la fierté et de la beauté.

Le coq aussi fier que les joueurs qui le portent. - JOHN SPENCER/SIPA

Le charbon écossais

Le charbon, fleur rustique aux piquants acérés, symbolise la résistance du peuple écossais face au peuple anglais. Une légende raconte qu’au XIe siècle, des Vikings ont tenté de conquérir l’Ecosse en attaquant de nuit. Ils se sont déchaussés pour être plus discrets sans penser aux possibles charbons sur la route. Ils donneront l’alerte avec leurs cris de douleur... permettant aux Ecossais de prendre l’avantage et de sauver le pays.

Le springbok sud-africain

Les joueurs de l’équipe de rugby d’Afrique du Sud sont surnommés les Springboks du nom des gazelles très répandues dans le pays. Les joueurs s’en rapprocheraient par leur vitesse et leur agilité. A ce symbole est associé celui d’une Protée royale, la fleur emblématique du pays qui a été rajoutée sur les maillots en 1994, à la fin de l’Apartheid.

La rose anglaise

Un peu moins dans la dérision que pour surnommer les Français, les Anglais ont choisi la rose Tudor. Cette fleur est leur symbole depuis la fin du XVe siècle. Rouge avec un cœur blanc, elle représente l’union de la maison royale de Lancastre (une rose rouge) et celle de York (une rose blanche) à l’issue de la Guerre des deux roses. Ironie de l’histoire, le véritable nom de cette rose est… la rose de France (Rosa gallica).

La fougère des All Blacks

Immanquablement associé au maillot noir marqué de la fougère, le XV néo-zélandais porte ce symbole depuis 1888. Et pour cause, les fougères sont très répandues en Nouvelle-Zélande. Il est d’ailleurs appelé Fernland qui signifie pays de la fougère. Pour le côté noir, la couleur représenterait pour les joueurs le deuil de leurs adversaires… Ambiance.

Lors de célèbre Haka néo-zélandais. - Craig Butland/lintottphoto/Shutt/SIPA

Jaguar et puma pour les Argentins

Les joueurs argentins sont appelés Los Pumas. Pourtant, jusqu’en 2023, leur emblème était le jaguar. Suite à une erreur d’un journaliste en 1965, la confusion est née entre les deux félins pourtant bien différents. Le puma est un modèle de persévérance et de détermination.

Les plumes d’autruche pour le Pays de Galles

L’emblème de l’équipe du Pays de Galles est composé de trois plumes d’autruche en référence à la bataille victorieuse de Crécy en 1346 au cœur de la Guerre de 100 ans. En effet, le prince de Galle Edouard de Woodstock reçut de son père Edouard III, roi d’Angleterre, les trois plumes qui ornaient le casque de Jean 1er, leur adversaire mort au combat.

Le cocotier fidjien

Cet arbre est un symbole fort de la pratique du rugby dans le pays. Son bois est souvent utilisé à la construction des poteaux et son fruit, la noix de coco peut parfois faire office de ballon de fortune pour les enfants…