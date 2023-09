Match test pour la RATP. Avec l’ouverture de la coupe du monde de Rugby entre l’équipe de France et la Nouvelle-Zélande, débute ce vendredi soir une épreuve pour la régie des transports. Bousculée par des menaces de grèves et attendue sur sa gestion de flux des voyageurs et supporteurs, la RATP se dit parée pour la mêlée.

« La RATP est prête… », assure Jean Castex, son PDG. Présent au Rugby Park de la station Auber, ce jeudi, l’ancien Premier ministre s’est voulu rassurant sur sa gestion de l’événement.

« Rien qu’on ne sache faire »

La Coupe du monde, qui se déroule jusqu’au 28 octobre, doit accueillir au total 600.000 visiteurs étrangers, 2 millions de spectateurs en France. Des chiffres qui n’effraient pas Jean Castex : « Rien qu’on ne sache faire. Le Stade de France accueille régulièrement de grands événements. C’est le cas à chaque match du Tournoi des Six Nations, et à ce que je sache, sa capacité n’a pas été augmentée pour l’occasion. »

Le PDG, et ancien Premier ministre, n'a pas manqué de rappeler son amour du ballon ovale. Paris, le 7 septembre 2023. - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

En tout, dix des 48 matchs de la compétition auront lieu au Stade de France. Aussi habituée à ce type d’événement soit-elle, la RATP a tout de même préparé un dispositif exceptionnel avec notamment une signalétique renforcée en stations. Fuchsia, de la couleur de la Coupe du monde, on la trouvera dans les stations les plus concernées aux abords du « SDF » et de sa fan zone, Saint-Denis - Porte de Paris (ligne 13) et Front populaire (ligne 12). Mais aussi dans les stations situées à proximité du « Village rugby Concorde » (Tuileries, Palais-Royal, Madeleine, Champs-Elysées – Clémenceau, Invalides et Assemblée nationale).

300 agents dédiés en station

Pour fluidifier au possible leur trafic, les lignes 13 et le RER B verront leur offre renforcée les soirs de match. Mais parce qu’elles sont déjà fortement sollicitées au quotidien, les agents en station de la RATP vont également orienter au maximum les spectateurs vers la ligne 12 du métro qui dessert également les abords du Stade de France.

Près de 300 agents seront mobilisés également spécifiquement dans les stations Saint-Lazare (lignes 12 et 13), Place de Clichy (ligne 13), Front populaire (ligne 12) et Saint-Denis - Porte-de-Paris (ligne 13) en amont et en aval des matchs pour « canaliser les flux » de spectateurs à la montée et à la descente des rames.

La RATP a également prévu de renforcer ses effectifs sur le terrain par le biais de volontaires. Des salariés de l’entreprise (principalement des administratifs) qui ont été formés pour jouer le rôle d’agents de stations les jours de match à Saint-Denis.

La grève des agents de stations, l’autre match de la RATP

Ces agents d’intérim ne seront pas de trop avec la grève annoncée dès ce vendredi. En effet, deux syndicats ont appelé les agents des stations et des gares de la régie à faire grève, notamment pour réclamer de meilleures primes pendant le Mondial. Force ouvrière, dont l’appel à la grève court sur toute la durée de la compétition, dénonce le montant des primes que toucheront durant le Mondial les agents des stations et gares, inférieur à celles octroyées aux conducteurs de métro et RER. Le syndicat proteste aussi contre le fait que ces primes ne seront versées qu'« à une partie » des agents des stations et gares, et non « à l’ensemble » de ces salariés.

Le syndicat se réunissait d’ailleurs ce vendredi devant la maison de la RATP (Gare de Lyon) pour maintenir ses revendications.

La CGT a, de son côté, déposé un préavis de grève qui ne concerne que ce vendredi. Le syndicat critique également « les différences de traitement » entre salariés du groupe « en fonction de leur métier » et « les primes versées en fonction des jours, des lignes, des stations ou gares ».

Une « menace », Jean Castex a balayé d’un revers de manche ce jeudi : « Oui, il y a un mouvement social concernant les agents de station. On a aujourd’hui les chiffres, c’est moins de 10 % de taux participation ». Un autre match pour la RATP, dont le résultat s’avère tout aussi incertain.