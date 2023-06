A Roland-Garros,

« Je sais que je ne plais pas à tout le monde… Mais quand je vois à qui je ne plais pas, je m’demande si ça me dérange vraiment. » Les puristes auront sans aucun doute reconnu la citation mythique de « JC » dans Dikkenek, chef-d’œuvre de comédie belge, taillée sur mesure pour l’animal sur lequel nous allons nous pencher aujourd’hui, le jeune et bouillant Danois Holger Rune. Du haut de ses 20 ans, le gamin, qui affronte Casper Ruud en quarts de finale mercredi soir sur le Central, a réussi à se tailler une réputation de petite teigne sur le circuit, à tel point qu’il est difficile aujourd’hui de trouver un article de presse sur lui ne parlant pas de ça. Pinailleur à l’extrême à chaque décision arbitrale en sa défaveur, s’encourageant rageusement après chaque point, hyper communicatif avec son clan dans les gradins et doté d’une immense confiance en lui, autant d’attitudes qui ne sont pas du goût de tout le monde dans le très policé tennis moderne.









Pour qu’il y ait réputation, bonne ou mauvaise du reste, il faut un facilitateur qui la propage. Dans le cas de Rune, c’est le vétéran Stan Wawrinka qui s’y est collé. C’était à Bercy, en fin d’année dernière, sur un court n°1 devenu Bombonera le temps de cette querelle de l’ancien contre le moderne. Dans une arène tout entière acquise à la cause du Suisse, le Danois ne se laisse pas démonter et provoque l’agacement de Stan The Man, battu en trois sets épiques (4-6, 7-5, 7-6 [3]). « Arrête de te comporter comme un bébé », lui dira-t-il au moment d’un serrage de main plus-glacial-tu-gèles-en-Sibérie. Sur le coup, Rune ne comprend pas ce que lui reproche Wawrinka. C’est vrai que la réaction de l’ancien vainqueur de Roland 2015 était un chouïa disproportionnée.

Une sale réputation, vraiment ?

Présent en tribune ce jour-là, l’agent de Rune reste perplexe. « Je peux vous jurer qu’il n’a pas dit un mot sur le terrain, la réaction de Stan n’était pas du tout appropriée à mon sens, rembobine Philippe Weiss. Je pense qu’il était un peu vexé d’avoir perdu après avoir eu des balles de match. Oui, il y a des matchs où Holger se comporte moins bien que d’autres, mais là il n’a rien dit. Ce n’était pas le bon match pour lui faire cette réflexion. » Quelques mois plus tard à Indian Wells, Wawrinka tiendra sa revanche et mettra (un peu) d’eau dans son vin, parlant alors d’un « très grand champion avec un potentiel énorme » mais qui se fait « une réputation dans les vestiaires qu’il regrettera un jour. »

Même s’il y a forcément des gens avec qui tu as moins d’affinités, globalement c’est quelqu’un d’apprécié sur le circuit, rectifie son agent. Les joueurs s’entraînent ensemble toute l’année, et tu vas forcément éviter de taper des balles avec des mecs qui ne t’aiment pas, or Holger n’a aucun problème pour trouver des joueurs avec qui taper. C’est un garçon charmant en dehors du terrain, il est gentil, bien élevé, assure son agent. Et une fois sur le terrain, c’est vrai, il est parfois un peu bouillant. Mais je ne trouve pas ça mal personnellement. On a besoin d’avoir des joueurs qui expriment quelque chose, des gars qui ont du caractère, qui offrent des choses au public. On est dans un sport qui ne jure que par l’exemplarité, le côté lisse, contrôlé, sans aspérités, et je pense que les gens n’ont plus envie de ça. Lundi (en huitième de finale contre Cerundolo) il y a eu beaucoup d’émotions, il s’est passé un truc et c’est ça qu’on veut voir, c’est ça le tennis qu’on aime. »

Interrogé en début de quinzaine, Fabrice Santoro valide le personnage et pointe du doigt les incohérences de point de vue des fans. « Certains disent que le tennis est devenu trop lisse à cause du code de conduite, mais d’un autre côté les mêmes vont se plaindre du comportement de Rune. Il faudrait savoir à un moment donné », souffle le consultant Prime Vidéo.

La parole et les actes

Au-delà de son caractère volcanique sur le court, Holger Rune dégage aussi une grande confiance en lui et n’hésite pas à afficher ouvertement ses ambitions. Comparé à un Alcaraz clairement moins exubérant, marchant là encore dans les pas de son aîné Rafael Nadal, Rune se sait bon et n’hésite pas à le dire tout haut. Une attitude à l’américaine qui détonne dans le milieu. « Il est obnubilé par sa performance sur le terrain, il a des objectifs très, très élevés - gagner des grands chelems et être numéro 1 mondial - et ils les affichent, mais ce n’est pas de l’arrogance, avance Philippe Weiss. L’arrogance, c’est quelqu’un qui annonce des choses mais qui derrière ne va pas aller au charbon pour mettre ça en application. Lui, il y va, c’est un perfectionniste, c’est un des plus gros travailleurs sur le circuit, il met ses discours en action, en adéquation avec ce qu’il annonce. Et ça, c’est une preuve d’humilité, pas d’arrogance. »

Fabrice Santoro acquiesce : « J’aime bien les joueurs qui affichent leurs ambitions à partir du moment où l’ensemble est cohérent. Un joueur qui dit '' je veux gagner Roland-Garros '' et qui le soir va en boîte pour se bourrer la gueule, non, ça n’a pas de sens. En revanche un gars qui affiche ses ambitions et qui derrière bosse six heures par jour, qui pense tennis 24h/24, qui fait attention à son physique, à ce qu’il mange, à son sommeil, là j’aime bien, j’ai beaucoup de respect pour ces joueurs-là. »





🗣️ Confidences à Roland-Garros



🗣️ Confidences à Roland-Garros



Holger Rune :«J'essaie de dormir entre 9 et 13h par jour. C'est le meilleur moyen de récupérer ses muscles et son esprit. Parfois, je fais de très beaux rêves où je suis avec le trophée, mais je me réveille. Oh merde, je suis juste dans mon lit.» pic.twitter.com/YLyXA3F1OI — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 3, 2023



« Il ne triche pas »

A en croire Marion Bartoli, qui l’a côtoyé en décembre dernier lorsque le Danois préparait sa saison du côté de Dubaï, où elle vit à l’année, Rune fait bien partie de cette catégorie-là. « Il pleuvait ce jour-là et Patrick Mouratoglou (son coach) m’a demandé si je connaissais un court indoor où il pourrait s’entraîner. Je lui en ai conseillé un et on en a profité pour aller le voir avec les deux enfants que j’entraîne à l’année à Dubaï. On a assisté à son match d’entraînement contre Popyrin et c’était dingue de voir à quel point il met la même intensité qu’en match. Il était en colère de la même façon quand il ratait un point, il a changé quatre fois de t-shirt tellement il a transpiré. Il ne triche pas en fait », salut l’ancienne joueuse Française.

Si certains aimeraient le voir changer de comportement, ce n’est pas le cas de Philippe Weiss ou de Patrick Mouratoglou. « Il a toujours sa personnalité bouillante, ça ne sera jamais un grand calme sur le terrain, mais c’est quelque chose qu’il faut cultiver plutôt que brider à mon avis. Je ne veux pas qu’il se dénature. Après, de mon côté, j’essaye de faire en sorte que son image soit la meilleure possible. Je suis là pour développer du business, l’image qu’il va dégager va avoir un impact sur mes négociations avec les marques, les sponsors, donc je ne prends pas ce sujet à la légère. Mais je crois sincèrement que les gens et les marques sont aussi demandeurs de ce genre de personnalité. Et j’ai l’impression qu’il est en train de trouver un très bon compromis entre sa fougue et le calme nécessaire qu’exigent ces grands rendez-vous en grand chelem. » Mercredi, à l’occasion de ses retrouvailles avec Casper Ruud, avec qui il s’était pris le bec ici même l’an passé en quarts de finale, Rune devrait donc être à son aise dans l’ambiance si particulière des nights session.