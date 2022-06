Chaude ambiance entre les deux hommes venus du froid. Le Norvégien Casper Ruud et le Danois Holger Rune ne se sont pas quittés en très bons termes après leur quart de finale, mercredi soir à Roland-Garros. Déjà, sitôt la balle de match scellant la qualification de Ruud expédiée, la poignée de main a été glaciale, Rune refusant de regarder son adversaire dans les yeux. « Il a été tellement antisportif pendant le match, a justifié le plus jeune (19 ans), selon des propos relayés par Fox Sports. Je ne voulais pas lui faire d’accolade. »

Evidemment, Casper Ruud a livré une autre version en conférence de presse. « Il pestait contre une marque qui était clairement dehors, d’au moins dix centimètres. Je lui ai demandé s’il était obligé de vérifier chaque marque et il m’a répondu "tais toi". Ce n’est pas la meilleure chose à dire à son adversaire, je ne lui ai pas reparlé après ça », a expliqué le numéro 8 mondial.

« Il est peut-être temps de grandir un peu »

Mais ça ne s’est pas arrêté là. Dans le média danois Ekstra Bladet, Holger Rune assure que le joueur norvégien est venu le chambrer ensuite dans les vestiaires. « Il est venu directement vers moi et a crié "yeeeeeees" droit dans le visage, a-t-il raconté. Vous pouvez vous encourager le terrain et être heureux, pas de soucis, mais faire ça, c’est un manque de respect. » « Un pur mensonge », a réagi le père et entraîneur de Ruud, Christian.

Son fils a également répliqué. « Je ne connais pas Holger personnellement, mais j’ai vu à la télévision qu’il pouvait parfois en faire beaucoup. Il est jeune et nouveau, donc c’est excusable, mais quand vous êtes dans un grand tournoi comme ça, il est peut-être temps de grandir un peu », a déclaré Ruud dans le quotidien norvégien VG. Vivement les retrouvaillles.