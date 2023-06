A Roland-Garros,

On ignore encore si 2023 sera l’année du record en Grand Chelem pour Novak Djokovic, mais on sait déjà qu’elle est celle du rapprochement avec Maître Gims. Le récit alternatif du rappeur, il y a plusieurs semaines, sur les pyramides EDF en Égypte fait une entrée fracassante dans le top 50 des théories bidon, catégorie monuments pointus. Le tennisman serbe y apparaît depuis 2020, et son premier pèlerinage dans la petite ville de Visoko, en Bosnie-Herzegovine, où les reliefs dessinent des pyramides vertes. « Un des lieux les plus puissants de la planète sur le plan énergétique », d’après Nole, grand apôtre de l’ésotérisme.

L’endroit est devenu célèbre en 2005, quand un homme d’affaires et pseudo-archéologue bosnien, Semir Osmanagic, a décrété que les collines triangulaires étaient l’œuvre d’une civilisation ancienne (vieille de 15.000 ans) et supérieure. Des Egyptiens d’Europe qu’on aurait loupés comme des idiots, quoi. « On connaît pourtant parfaitement l’archéologie de ces régions, à savoir qu’à l’époque c’était des chasseurs-cueilleurs comme en France, avant que l’agriculture arrive vers -6.000 av JC dans ces régions, balaie Jean-Paul Demoule, archéologue pour de vrai. Il n’y a pas de place pour une civilisation qui aurait laissé des pyramides il y a 15.000 ans. »









Les pyramides anti-Covid

Osmanagic et sa dégaine à peine forcée d’Indiana Jones Marque Repère n’a cure de la vieille histoire, et obtient le droit de fouiller la région. Très vite, des apprentis sorciers affluent des quatre coins des Balkans, au grand désespoir de la communauté scientifique : celle-ci craint la destruction de sites historiques médiévaux déjà existants. Selon Demoule, co-signataire d’une pétition contre cette folie en 2006, « ils sont bien tombés sur quelques galeries de mines du Moyen Age en fouillant, mais rien de plus ».

La pseudoscience ayant moins besoin de preuves que de convictions pour exister, Osmanagic n’a pas lâché l’affaire. Les pyramides sont devenues un parc national répertorié sur Trip Advisor (comptez cinq euros pour l’entrée) avec des commentaires pas toujours satisfaits, du style : « si vous pensez visiter une pyramide, détrompez-vous. [C’est] un simple tunnel creusé dans la montagne. » En pleine pandémie, Osmanagic prêtait à l’endroit des pouvoirs anti-Covid : les pyramides seraient chargées en ions négatifs, qui serait un véritable poison pour le virus selon dieu seul sait qui.

Il n’en fallait pas plus pour que Novak Djokovic débarque, un mois après avoir été testé positif à l’Adria Tour. Depuis, le joueur serbe s’y rend seul ou en famille pour se ressourcer. Il a même inauguré les courts de tennis la pyramide du soleil en 2022 et plus largement relancé le tourisme dans la région et par la même occasion le business du son ami charlatan, qu’il a recroisé pas plus tard que ce printemps, au détour d’une conférence tenue par l’homme au chapeau.

Le cas Osmanagic n’est qu’un exemple parmi tant d’autres du problème Novak Djokovic depuis sa chute dans la marmite ésotérique sous l’impulsion du gourou Pepe Imaz. Dernière curiosité en date, le petit patch « Iron Man » collé au torse du Serbe depuis le début de la quinzaine, censé améliorer la posture de Nole sous l’effet d’une nanotechnologie et d’ondes lumineuses.

Ce patch « contient des nanocristaux qui convertissent la chaleur du corps en lumière », selon le site de la marque. Cette lumière serait « envoyée dans des points d’acupuncture spécifiques, qui aide votre corps à se souvenir de la manière de communiquer naturellement avec vos récepteurs permettant ainsi de réguler à la fois votre posture et mouvements. » Bienfaits annoncés par le fabriquant, qui vante aussi son produit auprès des personnes souffrant de sclérose en plaques.

Le patch magique, sa dernière trouvaille

Un produit à première vue multicartes, mais qui serait plutôt à classer du côté des mirages. « Cela semble être une illusion ou un produit placebo », avait conclu en 2020 Samuel Pinches, un Australien qui s’était intéressé au produit. Il s’était penché sur les études présentes sur le site et avait trouvé qu’elles étaient trop faibles ou douteuses. Une nouvelle étude ajoutée depuis en lien sur le site ne porte pas sur le produit et s’intéresse à des effets sur des colonies de levures, des résultats qui ne sont donc pas automatiquement valables chez l’humain.

Ce n’est pas la première fois que Novak Djokovic accorde sa confiance à un dispositif qui est au mieux un placebo, notamment à propos de la façon dont il en était venu à écarter le gluten de son alimentation. Un « médecin alternatif » avait procédé à des tests sur lui… en lui faisant tenir du pain sur sa poitrine pour évaluer la résistance de son bras.

Igor Cetojevic, le médecin qui a effectué le diagnostic sur Djokovic à l’époque, offre encore des consultations à Chypre. Sur son site, il vend des dispositifs anti 5G et propose de « balancer les chakras » à l’aide d’un ordinateur. En janvier 2022, il était venu à la défense de son célèbre et ancien client, qui était alors en délicatesse avec les autorités australiennes car non vacciné contre le Covid-19. Novak Djokovic « n’est pas un anti-vax, comme on le dit dans la presse », avait lancé Igor Cetojevic au Cyprus Mail. « Il a une vue d’ensemble, il est très clair. Il est très pur. C’est pour cela qu’il est dangereux », avait-il ajouté, « pour ces petits rats du gouvernement ! ».

Prosélytisme ésotérique (involontaire)

Mais on est bien loin de l’idée la plus discutable véhiculée par Djoko, sans même s’attarder plus longtemps sur son opposition au vaccin contre le Covid. Lors d’un live en plein confinement, le joueur évoquait son adhésion à la thèse d’un autre gourou, Chervin Jafarieh, selon laquelle des aliments toxiques pouvaient être transformés en des aliments parfaitement sains par la simple prière.

« J’ai vu des gens et je connais des gens qui à travers la transformation énergétique, à travers la puissance de la prière, à travers la puissance de la gratitude, parviennent à transformer les aliments les plus toxiques et l’eau la plus polluée en eau la plus purificatrice ».

Il est prouvé que le fait d’avoir des personnes influentes promouvant la science peut renforcer l’adhésion aux conseils médicaux officiels et la confiance générale dans la science, affirme Iris Zezelj, chercheuse en psychologie sociale à l’université de Belgrade, et autrice de plusieurs travaux sur les théories du complot lors de la pandémie. A l’inverse, et au vu de sa notoriété aussi vaste, Novak a le potentiel de diffuser des affirmations non fondées sur des preuves ainsi que des affirmations complotistes. Heureusement, je dirais que cette partie de l’activité publique de Novak n’est pas son activité principale et n’est pas perçue comme telle, même dans les Balkans. »

Novak Djokovic n’a jamais compris les attaques sur ses croyances. Dans un entretien à L’Equipe, peu après la polémique Jafarieh, il défendait que celles-ci n’engageaient que lui et n’étaient imposées à personne. « Je n’affirme rien […] Mais les gens à l’esprit fermé vont juger. Que quelqu’un ne soit pas d’accord avec moi, pas de problème. Mais pourquoi attaquer ? Parce que je répands de fausses informations ? Mais je ne fais que poser des questions. » Ses croyances seraient effectivement inoffensives si elles lui appartenaient. Mais dans un pays où l’on s’arrête de travailler pour le regarder jouer et boit religieusement le moindre de ses mots, toute parole spirituelle devient prosélyte.

« Peuple céleste » et « cœur de la Serbie »

D’autant plus que la frontière de l’ésotérisme a été franchie récemment. En 2021, lors d’une visite en Bosnie, le média bosniaque Faktor.ba faisait état de la présence de Djokovic au côté de personnalités extrémistes comme le dirigeant serbe de Bosnie Milorad Dodik et de Milan Jolović, « un ancien commandant de l’une des unités les plus notoires de l’armée rebelle de la Republika Srpska, les Loups de la Drina. »

Alexis Troude, spécialiste des Balkans contacté par 20 Minutes, veut croire à « la naïveté » du joueur. Un an plus tôt, durant le premier confinement, Novak Djoković avait fait part de son attrait pour l’Histoire alternative racontée par le révisionniste Jovan Ilic Deretic lors d’un live instagram sur le compte de sa compagne. Deretic exacerbait dans ses œuvres le nationalisme en remettant au goût du jour une idée répandue par l’Eglise orthodoxe serbe sur les « origines célestes » du peuple.

Une idée partagée par un autre ami peu recommandable de Djokovic, un de plus, le pneumologue et allergologue Branimir Nestorovic, lequel vantait la résistance du « gène serbe » au Covid pendant la pandémie. Notons que, lors du fameux live Insta, Nole a une nouvelle fois tenté de s’en sortir par la rhétorique relativiste. « Chacun de nous devrait avoir l’esprit ouvert et faire ses propres recherches, disait le Djoker. Si nous suivons un seul côté de l’information, cela peut difficilement rendre compte de la réalité. » Toute ressemblance avec le discours de votre pote complotiste gênant est fortuite.

Alexis Troude s’interroge quant à lui sur les prises de position politiques inédites du Serbe, dernièrement matérialisées par le soutien aux Serbes du Kosovo, et l’emploi controversé de l’expression « cœur de la Serbie » pour qualifier l’Etat indépendant.

« Jusqu’au covid il ne prenait aucune position politique. Le fait d’avoir été mis au ban en Australie et d’avoir été soutenu par la diaspora serbe a dû lui faire pousser des ailes et il a dépassé son propre domaine de compétences. Peut-être parce qu’il est incontestable en Serbie, et qu’on n’ose lui poser aucune limite ni le contredire. »

Sa dernière intervention sur le Kosovo en conférence de presse va dans ce sens. Novak n’a pas reculé, et s’est à peine tu. « Je pourrais le répéter, mais je ne le ferai pas. Beaucoup de gens ne sont pas d’accord, mais moi, c’est ce que je pense. » Et personne n’aura sa liberté de penser. Après Maître Gims, Florent Pagny.