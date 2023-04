Dans une interview diffusée le 22 mars dernier sur YouTube, le rappeur Gims a tenu des propos assez étonnants. Alors qu’il s'exprimait sur l’Afrique, l’artiste a expliqué : « Les pyramides que l’on voit là, au sommet, il y a de l’or. L’or, c’est le meilleur conducteur pour l’électricité. C’était des foutues antennes. Les gens avaient l’électricité ! ». Forcément, une telle affirmation est rapidement devenue virale. Sur Youtube, la vidéo a fait plus de 500 000 vues et sur Twitter elle a déjà dépassé le million de visionnages.

En réalité, la thèse dont parle Gims était déjà évoquée dans de nombreuses vidéos et sur de nombreux sites Internet. Cette théorie voudrait que les pyramides servaient en fait de centrale électrique capable de stocker l’électricité et de la diffuser dans la population égyptienne. Certains vont encore plus loin et postent en ligne des images où on peut voir un hiéroglyphe qui désignerait un égyptien en train d’utiliser une ampoule. Sauf que tout ça est (évidemment) complètement faux !

Marius d’Oh My Fake vous explique tout dans la vidéo placée en haut de cet article.

Soyez forts contre les fake news

