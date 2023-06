Roland-Garros EN DIRECT : Ruud et Swiatek sur le pont... Les Sud-américains à l'assaut des quarts... Suivez les 8es de finale avec nous

9h : Salut les Roland-Garrix ! La forme ?

On entre dans les sept derniers jours de la quinzaine. Eh oui, le temps passe vite, hier j’avais 20 ans… Enfin bref, c’est pas le sujet. Sur le papier, la journée de lundi sera moins bonne que la veille mais quand on voit les promesses non tenues du dimanche, on va commencer par moins regarder le papier et un peu plus le terrain. D’autant plus qu’il y a tout de même la reine Swiatek, Casper Ruud, Holger Rune et l’armée de Sud-américains en mode reconquista de la terre battue au bon souvenir de l’époque Coria-Gaudio. Sans oublier la night session entre Zverev et Dimitrov. Bref, on va se régaler

>> Rendez-vous à 11h15 pour les premiers matchs