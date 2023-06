A Roland-Garros,

De la bonne grosse comédie comme on ne l’aime pas. Alors qu’on scrutait avec attention (et pas mal de crainte) l’attitude du public du court Central au terme du match entre l’Ukrainienne Elina Svitolina et la Biélorusse Aryna Sabalenka, dont les deux pays sont en guerre, pour voir si la première allait serrer la main de la seconde, ce n’est pas cela qui a le plus attiré les regards. Parfaitement au fait qu’Elina Svitolina n’allait pas la saluer, comme le veut la tradition, la numéro 2 mondiale a tout de même décidé de venir au filet pour attendre sa victime du jour. Les mains posées sur le filet, un petit sourire aux lèves et le regard fixé sur Svitolina, Sabalenka a fait les choses en grand.









Comme prévu, l’Ukrainienne est passée tête baissée, sans un regard pour son adversaire, qui a alors feinté la déception avant d’aller serrer la main de l’arbitre. Cette petite mise en scène aura finalement eu l’effet escompté, puisque le public du Central s’est mis à huer la compagne de Gaël Monfils, la même qu’il avait acclamé, sur un autre court, deux jours plus tôt, préférant cette fois-là huer Kasatkina, qui elle pourtant ne soutient pas la guerre en Ukraine. Pour tout vous dire, ça fait longtemps qu’on a arrêté d’essayer de comprendre les réactions du public de Roland-Garros mais, pourtant, même quand on n’attend plus rien (de bien) de lui, il arrive encore à nous surprendre (en mal).

Ce ne fut pas le cas de Svitolina. « Pour les huées, je m’y attendais donc je n’ai pas été surprise », a-t-elle expliqué en conférence de presse quelques minutes après sa défaite. Ce qui l’a plus surprise, en revanche, c’est la réaction de Sabalenka. « Je ne sais pas pourquoi elle m’a attendue au filet puisque j’avais bien précisé que je ne lui serrerais pas la main. Je me suis demandé ''Mais qu’est-ce qu’elle fait ?!'', parce qu’à chaque conférence de presse j’ai répété que je ne leur serrerais pas la main (aux joueuses russes et biélorusses), elle ne lit peut-être pas la presse ni les réseaux sociaux. »





L'image du jour : La Biélorusse Sabalenka qui attend Svitolina au filet, en sachant très bien que l'Ukrainienne ne lui serrera pas la main.



Une conférence de presse dans l’histoire de Roland

Après avoir zappé deux conférences de presse dans la semaine, avec l’accord des organisateurs de Roland-Garros, pour préserver sa santé mentale et parce qu’elle disait se sentir en « insécurité » face aux journalistes, Aryna Sabalenka a finalement stoppé son boycott médiatique mardi. Autant vous dire qu’il ne restait plus un siège de libre dans la grande salle de presse de Roland. Une bonne vingtaine de confrères et consœurs ont même dû rester debout. « Elle a gagné la finale ou quoi ? », rigolait ainsi un collègue en pénétrant dans le saint des saints.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’assistance en a eu pour son argent. Après avoir expédié la polémique sur sa venue au filet en sortant le joker « c’était un réflexe, vu que je fais ça à la fin de chacun de mes matchs », Sabalenka a ensuite répété ce qu’elle avait dit au sujet des sifflets contre Kostyuk, au premier tour. « Elle ne méritait pas de se faire siffler, a-t-elle expliqué. Je l’ai dit, j’ai beaucoup de respect pour elle, pour ce qu’elle a fait, d’être revenue à ce niveau quelques mois seulement après avoir donné naissance à son bébé ». Jusque-là rien de bien foufou mais la suite va détonner.

Alors qu’on s’attendait à ce que la Biélorusse récite la même chansonnette sur la guerre en Ukraine que lors de ses premières conférences de presse, lors desquelles elle mettait un point d’honneur à ne jamais parler en son nom, celle-ci a pris tout le monde de court. A sa manière : « J’ai déjà dit que je ne soutenais pas la guerre, j’ai répondu à de nombreuses reprises sur le fait que je ne soutenais pas la guerre », a-t-elle affirmé. Interrogée sur son soutien (avéré) au dictateur biélorusse, la numéro 2 mondiale a estomaqué l’assistance en déclarant : « Ouh, c’est une question difficile...si je dis que je ne soutiens pas la guerre, ça veut aussi dire que je ne soutiens pas Loukachenko actuellement. » La phrase est lâchée et ne devrait pas rester sans conséquences dans les hautes sphères du pouvoir biélorusse.

Un peu plus tôt, celle-ci avait déjà répondu à une question au sujet de ses nombreuses apparitions en public au côté de Loukachenko. Réponse : « Nous avons joué beaucoup de matchs de Fed Cup en Biélorussie. Il était à nos matchs, prenant des photos avec nous après les rencontres. Rien de mal ne se passait à cet instant en Biélorussie, en Ukraine ou en Russie. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne soutiens pas la guerre. Je ne veux pas que mon pays soit impliqué dans un conflit. Vous avez ma position. Vous avez ma réponse. » Si celle-ci omet de mentionner son tête à tête en 2018, à sa demande, dans le bureau du président, ou sa participation à ses côtés à un toast pour fêter le nouvel an 2021, en compagnie d'autres personnalités soutenant le régime, la récente prise de parole de la joueuse n'en reste pas moins puissante.

Le « dernier dictateur d'Europe » lâché par Sabalenka

Comme nous l'évoquions dans un récent papier, en bon fan de sport et fin tacticien politique qu'il est, le président Alexandre Loukachenko ne rate jamais une occasion de se servir des succès de la tenniswoman pour servir ses propres intérêts. Et jusqu'à récemment, Sabalenka n'avait jamais trouvé rien à redire à ça. Elle avait même signé en 2020 une lettre ouverte pour soutenir celui que l'on nomme le « dernier dictateur d'Europe », alors que celui-ci était en train de réprimer dans une violence inouie les manifestations réclamant sa démission, après s'être maintenu au pouvoir malgré sa défaite à la présidentielle.

Cependant, on a pu noter une certaine inflexion de Sabalenka ces derniers mois, notamment en avril dernier, après que Loukacheenko l'a à nouveau prise en exemple et citée comme modèle de société. « Je suis presque sûre que ça n’aide pas, avait-elle déclaré. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire, car encore une fois, il peut commenter mon jeu, il peut commenter ce qu’il veut. Encore une fois, je n’ai rien à voir avec la politique. Je ne suis qu’une athlète, oui, de Biélorussie, et j’essaie juste de faire de mon mieux dans mon sport. »

Il n'en reste pas moins surprenant et courageux de la voir trois ans plus tard, au moment où on ne l'attendait plus, lâcher son plus fidèle supporteur en rase campagne. Les quelques jours de repos médiatique qu'elle s'est octoyée lui auraient-ils permis de faire le ménage dans sa tête ? « J’étais mal, je n’arrivais pas à dormir, a-t-elle admis mardi pour expliquer les raisons de son absence edn conférence de presse. Je ne regrette pas ma décision, vous savez que je vous respecte toutes et tous, mais j’ai eu la sensation que mes conférence de presse devenaient un show politique, j’avais besoin de prendre un peu de recul, de me concentrer sur mon tennis et sur mon jeu. » Avant de revenir de plus belle et de poser une bombe comme on en a rarement vue à Roland. Le contre-pied est tout un art.