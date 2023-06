Ça y est, les choses sérieuses commencent ce mardi du côté de la Porte d’Auteuil avec le début des quarts de finale. Plus les jours passent moins il y a de match au programme - encore que, les juniors ont débuté leur tournoi - mais les affiches, elles, ont de plus en plus de gueule. Voyez plutôt.

L’affiche du jour

Une fois n’est pas coutume, l’affiche du jour sera une affiche du soir. Et quelle affiche les enfants ! A ma droite, le numéro 1 mondial et successeur annoncé de Rafael Nadal : Carlooooos Alcaraaaaaaaz ! Et à ma gauche, une chevelure d’ange grec et un amour immodéré pour la terre battue : Steeeeeefanos Tsitsipaaaaaas ! (C’est bon, notre carrière de speaker à Roland est validée par la street ?). Si Alcaraz tabasse tout ce qui se présente sur sa route depuis le début du tournoi, on a envie de croire que le Grec, tête de série numéro 5, ne compte pas faire office de souffre-douleur mardi soir.









Les favoris du jour

Au centre de toutes les attentions, et pas forcément d’un point de vue sportif, la numéro 2 mondiale biélorusse Aryna Sabalenka affronte l’Ukrainienne Elina Svitolina (ou la Française Eline Svitolline, c’est selon) dans un match qui sent là encore la tension géopolitique. Dans une forme hallucinante, trois mois seulement après avoir donné naissance à la fille qu’elle a eue avec Gaël Monfils, Svitolina rêverait de taper Sabalenka pour s’offrir une place absolument inespérée en demi-finale. Pour y parvenir, elle devrait pouvoir compter sur le soutien du public du Central et sur celui de Monfils, au taquet derrière elle depuis son forfait de dernière minute. Dans la foulée, chez les hommes, Novak Djokovic et son patch magique affronteront Karen Kachanov sur le Central.

Les Français du jour

Pour trouver trace d’un ou une tricolore, il faudra soit se tourner vers le tournoi junior, soit vers celui des Légendes, qui débutent ce mardi. On aura ainsi plaisir à retrouver Nathalie Tauziat, associée à Caroline Wozniacki, face à la paire argentine Dulko-Sabatini.

Le prono osé du jour

On commence un peu à être à court d’idée là… Alors on va faire simple et miser notre PEL (et celui du voisin) sur la victoire de Svitolina face à Sabalenka. Ben oui, on est patriote, il ferait beau voir de ne pas soutenir et croire en notre dernière chance de victoire (un peu) française en simple à Roland.