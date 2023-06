A Roland-Garros,

Même si elle vient de quitter le tournoi dès le troisième tour, Mirra Andreeva est clairement l’un des visages qui restera de ce Roland-Garros 2023. Brillante et rafraîchissante, tant sur le terrain qu’en conférence de presse, où elle a sereinement fait part jeudi de son souhait « de remporter 25 titres du Grand Chelem », la prodige russe de 16 ans a fini par céder ce samedi contre Coco Gauff. L’alléchante affiche, remportée par l’Américaine, tête de série numéro 6 et finaliste l’an passé (6-7, 6-1, 6-1), a tenu toutes ses promesses.





#RolandGarros | C'EST FAIT !



Coco Gauff remporte le duel de la nouvelle génération face à la jeune prodige Mirra Andreeva en trois sets ! La finaliste de l'an passé poursuit sa route dans le tournoi ✅



🍿 Suivez les matchs en direct : https://t.co/t9JlILNhyP pic.twitter.com/2VDTDVffqo — francetvsport (@francetvsport) June 3, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Mais elle aurait pu tourner court, lorsque Mirra Andreeva a dégoupillé en fin de premier set. On était alors en plein tie-break, et celle-ci venait de nettement se détacher (6-3), après une amortie totalement ratée par son adversaire. Mais la jeune Russe n’a pas accepté de lâcher deux balles de set, d’abord sur une faute directe puis sur une attaque facilement laissée à Coco Gauff après une balle trop molle.

Encore nerveuse dans les deux sets suivants

Située derrière la ligne de fond de court, elle s’est alors emparée d’une balle pour signer un coup droit qui a fini sa course dans le public. Volontaire ou non, ce geste a été sanctionné d’un avertissement par l’arbitre du match. Mais vu qu’il a touché une spectatrice, il aurait tout à fait pu lui valoir une disqualification. Légèrement huée par le public du Suzanne-Lenglen après ce geste d’humeur (qui n’a pas été montré à la télévision), Andreeva s’est tout de même ressaisie pour remporter le tie-break (7-5) dans la foulée.









Interrogée sur ce coup de sang en conférence de presse, elle a été franche : « Je me suis tout de suite dit que c’était un geste vraiment stupide, mais l’arbitre m’a mis un avertissement, et pas plus. » Encore nerveuse par la suite, Mirra Andreeva a sans doute cerné des axes de progression pour la suite lors de cette défaite. Car oui, on ose imaginer jusqu’où se trouve la marge de progression de celle qui pourrait bien être le futur visage du tennis féminin.