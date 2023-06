Roland-Garros EN DIRECT : Ruud perd le premier set mais se qualifie, Holger Rune bien parti... La fin du 3e tour à suivre avec nous...

Salut tout le monde, septième jour à Roland-Garros, et une motivation intacte de la part de nos liveurs, encore prêts à vous faire vivre une journée à 100 à l'heure. Pour la fin du 3e tour ce samedi, ça va partir fort avec l'ami Casper Ruud, et surtout le Brésilien Seyboth Wild. Le tombeur de Medeved vise le premier 8e de finale en Grand Chelem de sa carrière, et ça vaudra le coup d'oeil face au toujours solide Nishioka. La suite ? Que du bonheur : Holger Rune, le duel hispter Altmaier-Dimitrov et l'opposition des deux pépites du circuit féminin, Andreeva et Gauff. Si ça ne suffisait, on vous mettra du Swiatek et du Zverev en fin de journée. Alors, il est pas beau ce programme ?

>> Oui, c'est samedi, il fait beau, mais on compte quand même sur vous pour rester connecter à Roland de temps en temps...