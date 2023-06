Bienvenue dans un Roland-Garros sans Français jour 2 (promis, on arrêtera bientôt ce décompte). Le week-end arrive et on se retrouve avec des petites affiches sympas, quand bien même on n’aura pas le droit au tandem Alcaraz-Djokovic (le rendez-vous est pris pour dimanche). Sans plus tarder, venez consulter le programme de 20 Minutes.

L’affiche du jour

Une fois n’est pas coutume, si on avait fait appel à nous à la Fédé (et non, on n’a pas ce pouvoir), on aurait consacré pour la première fois une night session au tennis féminin. Franchement l’opportunité était idéale : pas d’Alcaraz ni de Djokovic au menu, plus de Français de fait, mais surtout une véritable affiche que le grand public aura envie de suivre. On parle donc de la révélation du tournoi, la Russe Mirra Andreeva (tout juste 16 ans, SEIZE ANS), dont on ignore absolument tout des limites (elle a annoncé vouloir viser les 25 titres en Grand Chelem pour info).

Rappelons qu’elle a plié comme pas permis ses deux premiers adversaires, avec six jeux cédés… sur l’ensemble de ces deux premiers tours ! En face d’elle, il y a une sacrée cliente, avec l’Américaine Coco Gauff, tête de série numéro 6 et finaliste l’an passé ici. C’est cocasse, on la prendrait presque pour une vétérante en comparaison avec Andreeva, alors qu’elle a 19 ans. Next gen, next kif…





Les favoris du jour

Dans l’ordre des matchs de ce samedi, on aura comme première tête de série Elena Rybakina (numéro 4), opposée à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo sur le court Philippe-Chatrier. Dans le tableau féminin, on aura un peu plus tard la grande favorite du tournoi Iga Swiatek, qu’on n’imagine pas en difficulté face à Xinyu Wang. Ons Jabeur (numéro 7) bouclera la journée sur le Lenglen contre Olga Danilovic. Concernant les hommes, Casper Ruud ouvrira le bal sur le Lenglen face à Zhang. Puis Holger Rune sera la première tête d’affiche attendue dans la programmation du Central, contre l’Argentin Olivieri. Et on aura évidemment Sascha Zverev en night session sur le Central. Et oui, il enchaîne le bougre, et il va cette fois trouver une solide opposition avec Frances Tiafoe (numéro 12).

Les Français du jour

Ahahah, ça nous fait quand même bien marrer de conserver ce paragraphe jusqu’au bout de notre programme de Roland.





🎾 #RolandGarros | QUELLE IMAGE 🤯



Taylor Fritz chambre le public français après sa victoire contre Arthur Rinderknech !



Taylor Fritz chambre le public français après sa victoire contre Arthur Rinderknech !



▶ Suivez les matchs en direct 👉 https://t.co/XXBXdgXfGz pic.twitter.com/cEg3dSHEWz — francetvsport (@francetvsport) June 1, 2023



La météo du jour

Oh non, 7°C ce samedi et un crachin qui devrait durer toute la journée. On déconne évidemment, pour pimper un peu ce journal. Donc ça montera à 25°C aujourd’hui a priori, sans nuage ni véritable vent, rien de neuf sous le (puissant) soleil donc.

Le prono osé du jour

Et hop, une grosse curiosité de la programmation du jour, surtout pour nous Français. Vous l’avez ? Et oui, l’Américain Taylor Fritz est déjà de retour ce samedi aprem, et ce sera… au Suzanne-Lenglen, là où c’est parti en brioche jeudi soir face à Arthur Rinderknech. Le public français aurait-il de la suite dans les idées, même s’il n’y a plus de tricolore à encourager en face. La tête de série numéro 9 sera confrontée à l’Argentin Cerundolo (numéro 23). Il a beau être clairement favori, on se demande à quel point ça ne pourrait pas être pesant pour lui de se retrouver peut-être à nouveau dans un contexte négatif. Et en face ce sera costaud, donc on se dit que la surprise du jour est peut-être là. On va ramener du pop-corn pour l’occase.