Roland-Garros EN DIRECT : Kasatkina en mode bulldozer, gros match de puncheurs entre Khachanov et Kokkinakis… Suivez le 3e tour avec nous

09h00 : Bonjour à la France du tennis qui ne passe pas le 2e tour

Il restera toujours des Français à Roland-Garros. Même quand il n’y en a plus sur le court, il y en a dans les cœurs. Oui, c’est beau, mais c’est surtout du baratin pour cacher la déprime. Allez, on ne va pas pleurer, on a l’habitude, on savait à quoi s’attendre. Et puis il nous reste du beau monde, Alcaraz, Djokovic, Musetti, Sabalenka, Pegula, des joueurs et joueuses capables de nous offrir du spectacle en fond de court. On vibrera moins qu’avec nos Français, mais on verra du meilleur tennis sans aucun doute.

>> Rendez-vous à 11 heures pour les premiers matchs...