On peut vous l’avouer. On n’avait pas les yeux rivés sur le pourtant excitant court 14 de Roland-Garros ce dimanche, pour un match du 3e tour du double dames. Le duel entre la paire tchéco-espagnole Bouzkova – Sorribes et l’équipe nippo-indonésienne Kato – Sutjiadi s’est fini très bizarrement, par une disqualification des secondes.





A controversial ending to a women's doubles match as Kato/Sutjiadi were disqualified for hitting a ball girl ❌ pic.twitter.com/qaFHF8UpnT — Eurosport (@eurosport) June 4, 2023







Celles-ci menaient 3-1 dans la deuxième manche, après un premier set perdu (7-6) lorsque l’incident est survenu. A 30-30, Miyu Kato, placée au filet, a renvoyé une balle qui avait atterri quelques secondes plus tôt dans le filet. Son revers a été exécuté dans le plus grand calme et sans puissance, mais il a atterri dans la tête d’une ramasseuse, qui a alors commencé à pleurer.

La baraka de Sorribes

Après un moment de flottement, et les excuses de Kato, la jeune fille a quitté le court, et l’arbitre a annoncé la disqualification du duo Kato-Sutjiardi, sous les sifflets du public. C’est alors la joueuse nippone qui a éclaté en sanglots, consolée par sa partenaire.

Bouzkova et Sorribes filent quant à elles tranquillement en quart de finale. L’Espagnole est par ailleurs toujours en course en simples : elle doit affronter en 8es de finale la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, après avoir bénéficié du forfait d’Elena Rybakina au 3e tour.