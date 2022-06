L’histoire se répète. Six ans après leur premier titre en double dames à Roland-Garros, les Françaises Caroline Garcia​ et Kristina Mladenovic ont remis ça. La paire tricolore s’est imposée dimanche en finale sur le central face aux Américaines Gauff et Pegula (2-6, 6-3, 6-2).

Les Tricolores, qui n’avaient plus joué en double ensemble sur le circuit depuis 2017, ont reformé en début d’année pour l’Open d’Australie (éliminées au 2e tour) leur paire victorieuse de la Fed Cup 2019. « On a déjà eu la chance de vivre ça, il y a six ans. Je suis très contente de refaire équipe avec Kristina. Pouvoir aller rechercher le titre ensemble à Roland-Garros, il n’y a pas de meilleur titre pour nous », s’est réjoui Caroline Garcia à l’issue de la rencontre.

Un public acquis à leur cause

Pour s’imposer dans un match mal embarqué, la paire française a pu compter sur les milliers de spectateurs du court central qui ont commencé à remplir le court avant la finale hommes entre Nadal et Ruud. « Vous nous avez vendu du rêve. Ce sont des moments qu’on n’oublie jamais quand on est joueuse » a remercié Kristina Mladenovic.

Avec ce succès en double auquel s’ajoute le titre junior décroché samedi par Gabriel Debru, la France du tennis retrouve le sourire en cette fin de Roland-Garros.