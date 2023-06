Il y a pile une semaine, on prenait nos aises Porte d’Auteuil, on était bien reposés et on se mettait parfois à fantasmer un parcours de folie d’un Français dans la quinzaine. Que tout cela semble loin… Ce Roland-Garros 2023 a vite dit adieu à nos 28 tricolores en lice. Allez, ne nous apitoyons pas là-dessus, ce dimanche sous un soleil de feu (comme d’hab) va marquer le grand début des huitièmes de finale. Et on va effectivement constater qu’il peut déjà y avoir de jolis petits chocs au menu.

L’affiche du jour

Après avoir sacrément fait trembler Novak Djokovic en 2021 (abandon au 5e set après avoir mené deux manches à zéro), Lorenzo Musetti pourrait-il en faire de même avec Carlos Alcaraz ? Franchement, c’est ce qu’on souhaite tant l’Espagnol a activé le mode mutant injouable depuis le début de la quinzaine. Bien qu’inconstant, le brillant Italien a des arguments à faire valoir et on salive d’avance en songeant à ses revers une main devant un Central en admiration. On va se RE-GA-LER en fin d’après-midi devant le probable 8e de finale le plus kiffant du programme. On n’était d’ailleurs pas loin de mettre la tête de série numéro 17 dans la rubrique « le prono osé du jour », sachez-le.





The young Italian takes on the second round 🇮🇹



Here's what you need to know about Lorenzo Musetti 🌟#RolandGarros pic.twitter.com/0ldxszd7AZ — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2023



Les favoris du jour

Ce n’est pas ce qui manque, les profils de favoris en ce dimanche de Roland. On ne voit pas vraiment le surprenant Péruvien Juan Pablo Varillas titiller Novak Djokovic sur le Central, mais on ne demande qu’à être bluffés. Dans la foulée, « Carlito » Alcaraz aura donc un sacré challenge devant Lorenzo Musetti, comme on vient de se le dire. Quasiment le troisième gaillard nous ayant fait la plus grosse impression jusque-là, Stefanos Tsitsipas bouclera la journée du Suzanne-Lenglen contre l’Autrichien Sebastiian Ofner. Comme pour Varillas, on n’imagine pas trop voir le Grec trembler sur ce rendez-vous-là. Côté féminin, on verra évidemment à l’œuvre la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka, qui affrontera l’expérimentée Américaine Sloane Stephens (30 ans). Le tout pour une première night session féminine de cette édition qui fait grandement parler depuis samedi.

Les Français du jour

C’est aussi pour ce genre de running gag éclaté que vous nous êtes aussi fidèles, avouez-le. Comptez sur nous pour faire perdurer le délire… jusqu’à dimanche prochain ?





La météo du jour

Avant même de prendre vos billets de Roland-Garros, embarquez-moi donc sans faute la crème solaire. Enfin on se rend vite compte que c’est moyennement utile sur le Lenglen et le Central, j’entends, mais ne sous-estimez pas le potentiel de ces allées à embouteillages qui vont entraîner de bonnes brûlures sur la nuque. Allez, vous me remercierez. By the way, sunshine et pointe à 26°C (mais 4°C de ressenti pour la night session du Philippe Chatrier).

Le prono osé du jour

On l’avoue, on la joue un peu petit bras ce dimanche. La cote Lorenzo « Lamas » Musetti était propre à tenter, mais on va miser sur le tableau féminin pour notre prono. On sait, Daria Kasatkina, c’est du sérieux avec ce rang de 9e joueuse mondiale, mais on se lance sur Mme Monfils, à savoir l’Ukrainienne Elina Svitolina. La jeune maman a montré lors des deux précédents tours qu’elle avait un mental à toute épreuve pour remonter des situations improbables (tiens, ça me rappelle quelqu’un). Menée un set à zéro par l’Australienne Sanders puis par Blinkova vendredi, Elina Svitolina s’est à chaque fois montrée renversante. Jamais deux sans trois ?