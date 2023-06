La route continue de s’élever à Roland-Garros, où les matchs s’annoncent de plus en plus alléchants. Ce mercredi, suite et fin des quarts de finale hommes et femmes. Spoiler alert, il y a des beaux matchs (mais moins qu’hier).

L’affiche du jour

Micro-événement du côté de la Porte d’Auteuil : la night session change de personnage principal, après avoir reprogrammé 56 fois le naufragé de 2022, Alexander Zverev. L’Allemand laisse place à un duel scandinave entre Casper Ruud et Holger Rune, match impronosticable s’il en est. La logique pencherait du côté du premier nommé, plus expérimenté et finaliste l’année dernière. Ses dernières performances traduisent une belle forme et une certaine sérénité. Tout l’inverse du jeune Rune. Mais ce dernier dégouline de talent et, dans un grand jour, peut se révéler injouable. Ça promet.

Les favoris du jour

On retrouve la numéro 1 mondiale Iga Swiatek sur le Central, pour, on l’espère, un peu plus longtemps que ces derniers jours. Car entre sa victoire sur forfait en fin de premier set contre Tsurenko en 8es de finale et son double 6-0 au 3e tour, on n’a pas beaucoup vu la Polonaise jouer au tennis. On comptera sur l’Américaine Coco Gauff pour tenir au moins une heure sur le Chatrier.





Chez les hommes, on suivra le match entre Sascha Zverev et l’étonnant Tomas Martin Etcheverry, qui, en cas de victoire, serait définitivement LE grand frisson de ce Roland-Garros 2023. Mais il va devoir sortir le grand jeu contre la tige allemande.

Les Français du jour

Est-ce un hasard si le tableau le plus riche en Français est celui du Trophée des légendes ? On va se régaler chez les vieux. Forget et Leconte vs Bahrami et Santoro sur le Lenglen, voilà une affiche au sommet du divertissement.

Le prono osé du jour

Coco Gauff prend un set à Iga Swiatek. Vous l’aurez lu ici en premier. A court de rythme ces derniers jours, la Polonaise risque de mettre un peu de temps à rentrer dans son match. L’Américaine peut donc rêver de lui arracher un set sur un malentendu.