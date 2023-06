Roland-Garros EN DIRECT : Djokovic et Alcaraz en favoris… Svitolina au-delà du sport… Suivez le début des quarts de finale…

09h00 : Bonjour les fadas de la terre ! Aujourd’hui est un grand jour

Car Roland-Garros monte dans le grand huit. Huit joueurs chez les hommes, huit chez les femmes, voici ce qu’il reste du contingent initial. La moitié sera sur le central aujourd’hui (pas en même temps, rassurez-vous). Le très politique choc entre Elina Svitolina et Aryna Sabalenka aimantera les regards (la Biélorusse va-t-elle encore éviter la conférence de presse pour esquiver les questions qui la gênent ?). Novak « Ironman » Djokovic essaiera de gravir une marche de plus vers le Graal : un 23e titre de Grand Chelem, pour décramponner le grand absent Rafael Nadal. Enfin, personne ne devrait vendre ses places pour la « naïte cessione » entre Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas.

» Rendez-vous à 11 heures pour les premiers échanges