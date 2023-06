Alcaraz – Tsitsipas EN DIRECT : Carlitos est aussi génial que Stefanos déprimant... Suivez le choc des quarts de finale avec nous

15h00 : Soirée de feu en perspective sur le Central !

On est parti pour les hauts sommets sur ce Roland. Ce mardi soir, Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas ont rendez-vous pour ce qui constitue le premier véritable choc de cette quinzaine. Le premier est l'un des deux grands favoris du tournoi avec Novak Djokovic, le second le plus sérieux des outsiders, demi-finaliste en 2020 et finaliste l'année suivante. Le Grec ne vit que pour Roland, mais en face, Alcaraz entend profiter de l'absence du grand frère pour marquer son territoire. Miam.

>> Le temps de manger un bout (parce que oui, ça risque de nous emmener tard cette histoire) et on se retrouve ici vers 20 heures pour suivre ce match ensemble...