Alizé Cornet n’hésite jamais à monter au front - et c’est pour ça qu’on l’aime bien. La joueuse française a pris la défense lundi de la Japonaise Aldila Sutjiadi-Miyu Kato, disqualifiée la veille lors du 8e de finale de double pour avoir involontairement envoyé une balle sur la tête d’une ramasseuse. L’organisation de Roland-Garros a été bien trop sévère dans cette affaire, selon elle.

Cornet ne conteste pas qu’il faille une sanction, mais le combo disqualification + amende + prize money et points gagnés sur le tournoi retirés, cela fait peut-être un peu beaucoup. La Française a d’abord envoyé un message de soutien à sa collègue, qui s’excusait auprès de la ramasseuse de balles, sa coéquipière du double Aldila Sutjiadi, son équipe et les spectateurs « pour ce malheureux incident ». « Décision insensée. Je suis vraiment désolée pour toi. Mais beaucoup de joueurs (sauf Marie et Sara, évidemment) te soutiennent », a écrit Cornet.

🎾 #RolandGarros | Scène cocasse sur le Court 14 : la paire Miyu Kato/Aldila Sutjiadi a été disqualifiée après que la première ait envoyé involontairement une balle dans la tête d'une ramasseuse.



🎾 #RolandGarros | Scène cocasse sur le Court 14 : la paire Miyu Kato/Aldila Sutjiadi a été disqualifiée après que la première ait envoyé involontairement une balle dans la tête d'une ramasseuse.



▶ Suivez les matchs en direct 👉 https://t.co/QcnMbW4Uvz pic.twitter.com/s6ZDPxphJX — francetvsport (@francetvsport) June 4, 2023



Puis, en conférence de presse à la suite de son double perdu avec Diane Parry en 8e de finale, elle a développé son propos : « C’est injuste, c’est une mauvaise décision. J’espère que le tournoi va lui rendre son argent. Le contraire serait fou. Ça n’aurait pas dû arriver. On a atteint un sommet d’injustice. Surtout Kato ! Elle s’excuse presque de vivre. Se faire disqualifier pour ça… Quand j’y pense, ça me donne envie de tout casser. Elle pleurait… Je déteste l’injustice. L’arbitre a vraiment fait une énorme erreur. Il s’est fait influencer par les autres joueuses. Le tournoi devrait présenter ses excuses à Kato. Ils l’ont disqualifiée ! Le truc le plus fort qu’on puisse faire. Une amende, ok, mais une disqualification en plein match… »

La Française en veut aux adversaires de Kato, Marie Bouzkova et Sara Sorribes Tormo, qui n’ont pas cherché à faire semblant d’être peiné par la situation, et à l’arbitre du match d’avoir pris sa décision trop vite. « C’est l’arbitre qu’on doit disqualifier (…). Il a pourri le tournoi d’une fille qui est nickel toute l’année, tout le temps, a estimé Cornet. Et lui ne paie pas d’amende, alors qu’il a fait une énorme erreur ? Elle a envoyé une balle sur quelqu’un, sans faire exprès. La vidéo, on peut la regarder 100 fois, il n’y a aucun doute. Pourquoi ils n’utilisent pas la vidéo dans un tel cas ? »

La Française a assuré qu’elle essaierait d’aller parler aux organisateurs de Roland pour défendre la cause de Kato. « Je vais aller les voir. Ça m’a trop soûlée ! Leur dire : "J’espère que vous n’allez pas lui enlever son prize money." » Alizé présidente.