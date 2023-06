Un désossage en règle. Balayé par Carlos Alcaraz en un peu plus de deux heures mardi soir (6-2, 6-1, 7-6) en quart de finale de Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas a pris une énorme claque… qui s’explique selon lui en grande partie par un problème de sommeil.

« Il a bien joué. Ce n’était pas un tennis exceptionnel, mais il a bien joué. Il y a une chose que je vais essayer d’éviter à l’avenir, c’est de prendre des pilules de mélatonine et de faire une petite sieste juste avant un match, parce que cela ne m’a pas bien réussi », a-t-il ainsi déclaré en conférence de presse, visiblement encore sous le choc de sa défaite.





Programmation d’endormissement déréglée

L’air de rien, Tsitsipas a critiqué la programmation du tournoi, lui qui a joué au 3e tour et en 8e de finale en dernier sur le court Suzanne-Lenglen. Apparemment pas sa tasse thé. « Ça a été un peu difficile depuis quelques jours. J’ai eu des sessions la nuit, pas très tard mais assez tard pour moi, pour dérégler ma programmation d’endormissement, de sommeil, a-t-il expliqué. Et le sommeil, c’est vital, c’est essentiel. La récupération est ce qu’il y a de plus important lorsqu’on joue des Grands Chelems. »

A l’écouter, ce n’est pourtant pas une nouveauté. « J’ai fait l’erreur autrefois, avant de jouer contre Novak (Djokovic) à Bercy une année. J’ai eu le même résultat qu’aujourd’hui dans les deux premiers sets, a-t-il poursuivi. Ça m’énerve que cela (la mélatonine) ait un tel effet sur moi. » Voilà une leçon à retenir une bonne fois pour toutes.