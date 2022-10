Début 2023, Thomas Ruyant aura deux bateaux sur lesquels prendre la mer. Alors que le skipper va prendre le départ de la Route du Rhum le 6 novembre à Saint-Malo sur LinkedOut, le natif de Dunkerque aujourd’hui installé à Lorient a lancé la construction d’un second bateau pour participer au Vendée Globe 2024. Et 20 Minutes vous dévoile en avant-première la coque d’Advens 2 de ce nouvel Imoca.





La coque d'"Advens 2", le nouveau bateau de Thomas Ruyant pour le Vendée Globe 2024. - Pierre Bouras

Pour ce voilier, l’équipe de TR Racing a fait le choix du made in France avec une construction de la coque à Lorient, « à 200 m de chez nous », souligne Thomas Gavériaux, DG de TR Racing, et des foils à La Rochelle. « On a fait le choix de la proximité. Ça facilite le travail de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, le flux d’échanges sur la conception. ». Pour dessiner la coque, TR Racing s’est appuyé sur le cabinet Finot-Conq, « vainqueur de quatre éditions du Vendée Globe », note Thomas Ruyant, et sur Antoine Koch. Cet architecte et designer a été le coskipper de Thomas Ruyant sur la Transat Jacques-Vabre 2019. Une présence « déterminante » par sa connaissance du premier bateau, mais aussi pour le travail de suivi effectué sur l’Imoca ces dernières années. « Et deux des cinq personnes du bureau d’études de TR Racing se consacrent également à la conception du bateau », ajoute Thomas Gévériaux.

« Advens 2 » et « LinkedOut » joueront la victoire sur le Vendée Globe 2024

Si vous voulez connaître les secrets du nouveau bateau, il faudra repasser. Mais ce qu’on peut dire, c’est que les petits défauts de LinkedOut auront été « gommés ». Advens 2 sera moins rapide que LinkedOut en vitesse pure. Mais l’amélioration a été portée pour une vitesse moyenne élevée sur des longues distances « en faisant attention à ne pas compromettre ses performances même quand la mer est plate », explique Thomas Gavériaux. Pour ceux qui ne comprennent pas grand-chose à la voile et qui sont arrivés jusqu’à cette ligne : Advens 2 ne sera pas un sprinteur, mais un coureur de 800 ou de 1.500 m. Le nouvel Imoca sera « plus facile à manier » et « un poil plus costaud, en renforçant les zones les plus exposées » du foiler, dixit Thomas Ruyant. Sa mise à l’eau est prévue pour début 2023.

Advens 2 fera partie de la nouvelle génération d’Imoca ambitionnant une victoire sur le Vendée Globe 2024. Boris Herrmann et Jérémie Beyou ont déjà mis à l’eau leurs nouveaux bateaux. « Les bateaux ont une durée de vie de 2, 3, 4 Vendée Globe. Il y a des bonds significatifs d’une génération à l’autre », note Thomas Gavériaux. Aujourd’hui, TR Racing continue d’optimiser LinkedOut, notamment pour viser la victoire sur la prochaine Route du Rhum, après le succès sur la Transat Jacques-Vabre 2021. Puis, en 2023, toute l’attention sera portée sur Advens 2. « Mais LinkedOut sera présent sur le Vendée Globe 2024 avec TR Racing, et restera très compétitif et sera capable de gagner », annonce Thomas Gavériaux. Reste à savoir qui sera à la barre, comme Thomas Ruyant pilotera Advens 2.