Le PSG n’avait pas vraiment besoin de ça avant de recevoir l'OL, tout juste sacré champion d'Europe… L’AFP a appris mercredi qu’une information judiciaire a été ouverte contre X le 15 mai pour « agression sexuelle par personne ayant autorité » dans le cadre de l’affaire qui a valu au coach Didier Ollé-Nicolle d’être suspendu par son club.

« A ce jour, personne n’a été placé en garde à vue », a précisé la procureure de Versailles Maryvonne Caillibotte, sollicitée par l’AFP et confirmant une information de France Bleu Paris. Lors de l’enquête concernant l’agression – toujours non élucidée – de Kheira Hamraoui, de nouveaux éléments sont apparus concernant une possible agression sexuelle d’une joueuse. Ces éléments ont poussé le parquet de Versailles à confier cette nouvelle enquête à un juge d’instruction.

Les faits reprochés

Mardi, le club parisien a annoncé avoir suspendu l’entraîneur de son équipe féminine Didier Ollé-Nicolle, accusé d’avoir eu un comportement « inapproprié » avec une joueuse de l’effectif. Le club a décidé d’ouvrir une enquête interne et a mené des entretiens auprès des membres du staff et des joueuses.

Une partie des faits reprochés à Ollé-Nicolle remontent à la pré-saison, aux Etats-Unis. A l’époque, le sujet avait été clos d’un commun accord après avoir entendu toutes les parties. Une joueuse a été entendue dans le cadre de cette affaire par la police judiciaire de Versailles et n’a pas porté plainte.

Au milieu de tout ça, il reste deux matchs de championnat à jouer aux Parisiennes, qui gardent mathématiquement une chance de conserver leur titre. Pour cela, il faudra commencer par battre les Lyonnaises dimanche, et espérer un autre faux pas de leurs rivales lors de l’ultime journée. Pas gagné…