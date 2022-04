Affaire Kheira Hamraoui, épisode 47. L’avocat d’Aminata Diallo a exprimé son ras-le-bol auprès de RMC Sport au surlendemain de l’audition d’un individu présenté comme « proche » de la joueuse. L'homme en question est sorti de sa garde à vue sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui pour le moment.

« Je prends la parole car je pense que trop c’est trop, lâche ainsi Mourad Battikh. Aminata est une sportive exemplaire. Aujourd’hui, son nom est encore jeté en pâture. On la remet dans un dossier qui ne la concerne pas. On la présente comme proche d’un individu placé en garde à vue. Ce n’est pas la proche de cet individu. Ce n’est pas un ami, ce n’est même pas une connaissance. C’est une connaissance d’une connaissance. Aujourd’hui, on monte ça en épingle aux détriments de la carrière sportive de ma cliente. Donc trop c’est trop. »

Au passage, l’avocat ne s’est pas privé pour tacler « l’amateurisme flagrant » des enquêteurs et pointer une enquête qui « n’a pas de sens » selon lui : « Ma cliente a été pointée du doigt et présentée comme la principale suspecte autour de ce dossier. Et très vite, alors qu’elle n’avait pas d’avocat lors de la garde à vue, elle est ressortie innocente. Aujourd’hui, on essaye de recréer un mouvement autour de ma cliente qui n’a pas lieu d’être. » On a connu meilleure préparation avant une demi-finale retour de Ligue des champions.