OL-PSG EN DIRECT : Macario donne l'avantage à Lyon sur une boulette de gardienne

31e: MAis vous êtes beaucoup plus sur ce live donc c'est pas grave (non depêchez-vous de me rejoindre je me sens beaucoup trop seul)

Seulement 27550 personnes pour suivre cette demie franco-française de LDC OL / PSG ...

Quel dommage pour la popularité du foot féminin que l'UEFA n'ait pas cherché un diffuseur TV pour cette compétition. https://t.co/p4dIBk1vA4 pic.twitter.com/z5SY2aZ0ls — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) April 24, 2022