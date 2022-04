A Paris, le groupe vit mal. D’après RMC Sport, les joueuses du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui et Sandy Baltimore ont eu une altercation lors d’un entraînement à la veille de la demi-finale de Ligue des champions contre l’OL. Une scène à laquelle aurait assisté Ulrich Ramé.

Tout a commencé quand Kheira Hamraoui a plus ou moins pourri Sandy Baltimore au cours d’un exercice. La répétition de remarques négatives a fini par agacer Baltimore, qui a demandé à Hamraoui de passer autre chose avant que tout s’emballe. Les deux joueuses finissent par s’insulter et il faut les séparer pour éviter que ça ne dégénère. Une réunion de crise a été organisée immédiatement après. Des sources proches du club décrivent une Kheira Hamraoui devenue « un peu paranoïaque » et méfiante ces dernières semaines.

Déjà en début de semaine, Hamraoui n’était pas à un entraînement. Aucune explication donnée au groupe.



Le lendemain, elle s’est pointée avec son garde du corps, ça a discuté, l’entraînement a commencé après, personne ne sait pourquoi.



Le coach laisse faire... — Romain Molina (@Romain_Molina) April 23, 2022

Cette situation de crise interne intervient alors que le PSG s’apprête à affronter l’Olympique lyonnais deux fois en une semaine. On a connu meilleur timing pour des embrouilles.