Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Et voilà qu’on se retrouve, après une année d’hibernation, pour un rendez-vous classique de la fin mai : la finale de la Ligue des champions féminine en présence de l’OL. Car la stat qui tue est là : les Lyonnaises vont participer, ce samedi (19 heures) à Turin, à leur 10e finale sur… les 13 dernières éditions de l’épreuve reine en Europe. Un « waouh » s’impose n’est-il pas ? Mais pour la première fois, ou presque, on a envie de dire que le septuple champion d’Europe n’est pas nécessairement favori contre le FC Barcelone, tant le club catalan monte en puissance. Tenant du titre, avec dans ses rangs la dernière Ballon d'or Alexia Putellas, le Barça vient d’être sacré champion d’Espagne avec 24 points d’avance sur la Real Sociedad (2e), et pas moins de 5,3 buts inscrits en moyenne ! Ça sent donc la très grosse opposition, et un dénouement beaucoup plus indécis que lors de la finale de 2019 opposant déjà l’OL au Barça, lorsque avait inscrit un triplé dans la première demi-heure pour flinguer tout suspense (4-1). Allez, on a hâte de vous retrouver, à partir de 18h45, pour vivre tout ça ensemble. A noter que mises à part Amel Majri et Dzsenifer Marozsan, gravement blessées au genou, l’effectif lyonnais à disposition de Sonia Bompastor sera (enfin) au complet. On se capte sans faute en fin d’après-midi par ici pour les compos les amis. Profitez bien du sunshine d'ici-là.

