Chez les garçons, le grand Lyon des années 2000 s’était arrêté à sept titres en Ligue 1, et personne n’oserait aujourd’hui se prononcer favorablement quand au timing d’un hypothétique 8e championnat de France remporté. L’équipe féminine s’est par contre engouffrée brillamment dans le grand huit, ce samedi à Turin, mais à l’échelle européenne. En battant presque sereinement (3-1) le FC Barcelone, tenant du titre et grandissime favori de la compétition, l’Olympique Lyonnais a déjoué tous les pronostics de l’été dernier.

Car peu d’observateurs imaginaient cette équipe, décimée par les graves blessures (Hegerberg, Mbock…) et meurtrie par une saison 2020-2021 sans le moindre trophée (une première depuis 2006), retrouver aussi vite le toit de l’Europe. « L’année dernière m’a fait mal car j’ai quitté cette Ligue des champions en marquant un but contre mon camp [1-2 contre le PSG en quart de finale], s’est souvenue la capitaine Wendie Renard, au micro de DAZN après ce huitième sacre européen. J’avais donc pour mission de ramener la Coupe. Collectivement, on ne méritait pas de passer la saison passée et là, on avait vraiment envie d’aller au bout, même si on n’a jamais eu notre équipe au complet. »

« Nous sommes vraiment allées loin pour chercher cette victoire »

Cette envie débordante s’est sentie au coup de sifflet final, lorsque plusieurs joueuses ont fondu en larmes. A commencer par la star norvégienne Ada Hegerberg, qui a retrouvé cette saison les terrains après un calvaire physique de 21 mois. Toujours aussi clutch ce samedi avec son sixième but en carrière dans une finale européenne (2-0, 23e), l'attaquante lyonnaise a semblé aussi émue qu’après sa première Ligue des champions soulevée, en 2016 à Reggio Emilia (Italie).

« Nous sommes vraiment allées loin pour chercher cette victoire, a-t-elle expliqué sur DAZN. C’est une très belle équipe en face et ça a été une finale incroyable. On n’a jamais douté de nos qualités. Je suis tellement fière de ce groupe. Il y a tellement de travail derrière tout ça. Merci président Aulas, je ne sais pas comment vous remercier mais vous nous faites rêver ».

Le président de l'OL Jean-Michel Aulas soulève la huitième Ligue des champions de l'histoire de son club, ce samedi au milieu de ses joueuses. FRANCK FIFE - AFP

Les contractions d’Amel Majri dans les tribunes du Juventus Stadium

Qu’Ada Hegerberg se rassure, Jean-Michel Aulas a probablement vécu ce samedi sa principale satisfaction sportive de la saison, alors que son équipe masculine (8e) entamait parallèlement une 38e journée de Ligue 1 à Clermont dans un anonymat total. « C’est magnifique, le bonheur est immense, a-t-il confirmé sur OL Play. On a une équipe formidable et on voit ce que le football peut apporter en émotions. On a vu toutes nos joueuses prendre l’ascendant dans la volonté, c’est notre marque de fabrique. » Avec cette culture de la gagne sans cesse renouvelée (8 titres suprêmes et 10 finales sur les 13 dernières éditions), à l’image d’une Amandine Henry (32 ans) qui a signé un premier but d’anthologie contre le Barça (1-0, 6e).

« Si on nous avait dit ça au début de la saison, avec tous les pépins physiques et les péripéties qu’on a pu avoir », confie la milieue de l’OL sur DAZN, dans un sourire forcé à l’attention de Corinne Diacre, qui ne l’a plus retenue depuis un an et demi en équipe de France. « On était vraiment en reconquête cette saison, tout le monde a repris confiance, poursuit l’ancienne capitaine des Bleues. Ce titre restera longtemps gravé dans ma mémoire, et surtout dans mon cœur. Toutes les finales sont différentes, mais celle-ci est super importante en termes d’émotions. »

A tel point que sa coéquipière Amel Majri, gravement blessée au genou en octobre dernier et enceinte, a pris des risques dans les tribunes du Juventus Stadium. « Je me suis dit que je devais faire gaffe car j’avais beaucoup de contractions, sourit la milieue pour DAZN. Il fallait que j’arrête de me lever à chaque but. Mais ça donne beaucoup de frissons de voir les filles se régaler comme ça. » Un sentiment partagé par des milliers de Lyonnais ce samedi.