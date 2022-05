Retour au calme. Perturbée par l’affaire Kheira Hamraoui, la saison de l’équipe féminine du PSG touche à sa fin. Encore quatre matchs à disputer pour les Parisiennes : trois en D1 Arkema, contre Bordeaux, Lyon et Reims, ainsi qu’une finale de Coupe de France le 15 mai contre Yzeure. Vraisemblablement sans Hamraoui, à l’écart du groupe depuis dix jours.

« Aujourd’hui, ce qui m’intéresse, c’est ce match de Bordeaux (samedi) et la finale de la Coupe de France pour gagner quelque chose, explique le coach Didier Ollé-Nicolle d’emblée au micro de RMC Sport. Le plus important, c’est l’équipe, ça suppose le jeu, bien sûr, et à un moment donné ça aurait pu et dû être avec Kheira. »

« Je l’ai maintenue (…) dans l’équipe parce que j’estimais que c’était bien en termes d’équilibre et que l’équipe était capable de faire fi des problèmes. Jusqu’à la veille de Lyon où là, ce n’était plus possible. Notre décision, et la mienne en tant qu’entraîneur, c’est de privilégier le groupe », ajoute-t-il, désireux de « mettre tous les ingrédients pour ramener un titre au PSG ». Et passer à autre chose, enfin.