Ils sont rares en France, mais Christophe Galtier fait partie des techniciens qui ont la recette pour gêner le PSG, voire plus. Après le nul au Parc des Princes à l’aller (0-0) en L1, puis la qualification au tirs au but en Coupe de France, toujours au Parc, l’OGC Nice a maté Paris, samedi soir à l’Allianz Riviera (1-0).

« Cela ne ressemble pas aux deux matchs précédents, a pourtant assuré l’entraîneur azuréen après ce succès qui propulse son équipe à la place de dauphin provisoire de sa victime du week-end. Je pense qu’on a eu plus de courage dans les sorties de balle, plus d’allant offensif aussi, même si on a eu un peu de maladresse technique. » Et puis surtout, Kylian Mbappé (suspendu) n’était pas là, cette fois. « En face il y a Verratti, Neymar, Di Maria, Messi… Ils sont accompagnés d’autres joueurs mais il y a un PSG avec Kylian et un autre sans Kylian », a jugé Galtier.

Mbappé bien présent à Madrid

Comme il l’a (entre autres) prouvé lors du 8e de finale aller de C1 face au Real Madrid (1-0), « Kyky » est l’arme fatale du club de la capitale, bien plus que tous les autres astres qui composent son armada offensive, trop intermittents voire déclinants. Et Mbappé sera bien présent pour le match retour à Santiago-Bernabeu.

« Le match de mercredi est dans les têtes de tout le monde, a lancé l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino samedi soir. Il ne faut pas chercher d’excuses mais il est clair que c’est un facteur d’explication et chaque match doit être analysé en fonction des circonstances. » Et de la présence, ou non, de Kylian Mbappé.