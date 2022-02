Le slalom est décidément une spécialité française. Avant que Clément Noël ne devienne champion olympique de la spécialité, mercredi en Chine, Kylian Mbappé a dompté les poteaux Militao et Vazquez pour offrir, en toute fin de match, une victoire plus que méritée au PSG, en huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid. 20 Minutes a demandé à trois joueurs ou anciens joueurs de décrypter le but du Bondynois, comme s’ils étaient à la place de Kylian Mbappé, Lucas Vazquez ou Thibaut Courtois.

Vu de la tête de Lucas Vazquez par Jimmy Algérino, ancien arrière droit du PSG :

« Les défenseurs ont été perturbés par le démarrage de Neymar et sur sa talonnade, on les voit revenir vers leur but, c’est pour ça que Vazquez recule. Son manque de lucidité sur le coup et son manque de bagage défensif font qu’il n’arrive pas à amener Mbappé là où il veut l’amener, vers le poteau de corner, ou en tout cas à le repousser loin du but. Il y a une prise à deux [avec Militao] et c’est là que Mbappé est un génie sur cette action. On voit bien qu’il cherche dès le départ à passer entre les deux. Mais il y a quand même une faute de défense.

Comme il restait peu de temps, les Madrilènes se sont peut-être dit que Neymar allait prendre le dernier ballon, un peu comme un basketteur prend le dernier shoot et qu’il allait tenter une frappe enroulée, ou alors chercher Messi. Sur la talonnade, les défenseurs doivent rebasculer sur Mbappé, ce qui n’était pas prévu dans leur logiciel de fin de match. Comme ils courent vers Mbappé, vers leur but, c’est compliqué pour défendre.

Peut-être que Vazquez et Militao s’attendaient à ce qu’il déborde et qu’il centre en retrait. Une fois qu’il est dans la surface, c’est pratiquement impossible de défendre sur lui, en tout cas pour Vazquez. Militao, qui a fait preuve sur ce match de certaines carences défensives, doit parler à Vazquez pour lui dire de rester un peu extérieur gauche pour pouvoir amener Mbappé sur un côté et intervenir. La classe de Mbappé et la surprise de le retrouver là ont fait aussi la différence. »

Vu de la tête de Kylian Mbappé, par Gianni Bruno, ancien attaquant de Lille, actuellement à La Gantoise (et présent au Parc mardi) :

« Kylian aime bien dribbler, provoquer les défenseurs, avoir des un contre un. C’est sa force, sa qualité première. Dès qu’il a le ballon, on voit qu’il est attiré par le but. Sur l’action, son intention, déjà, c’est d’entrer dans la surface et une fois qu’il est dedans, il est comme prioritaire, car les défenseurs madrilènes ont peur de faire penalty. Il est donc en position de force. Avec sa qualité de vitesse et d’explosivité, il a réussi à passer avec un simple passement de jambes et un coup de reins.

Après, il a le sang froid d’ouvrir le pied et la balle passe entre les jambes de Courtois. Avec la façon dont il arrive devant le gardien, le plat du pied est la bonne surface de contact. Je pense qu’il veut l’enrouler au deuxième poteau, ce qui est logique vue sa position, décalé à gauche dans un angle fermé. Donc, avec le plat du pied, il s’ouvre l’angle. La frappe est un peu touchée et vient fort au sol. C’est un geste instantané.

Même si Courtois a tout arrêté, je pense que mentalement, sur cette action, Mbappé était encore plus motivé et concentré pour la mettre au fond. Quand on est en échec face à un gardien, on se dit souvent que la prochaine occasion qu’on aura, faut être encore plus concentré. »

Vu de la tête de Thibaut Courtois, par Bruno Valencony, ex-gardien de Nice et Bastia :

« Il a été surpris de voir Mbappé en face en face, alors qu’il avait deux défenseurs madrilènes à passer. Et il l’a fait d'un coup. Je pense que, dès le départ, Courtois n’était pas prêt pour une intervention comme ça et son temps de réaction n’est pas bon. Il a donc essayé de compenser en montant vite au duel pour réduire l’angle de frappe, mais n’a pas été assez rapide. Après, Mbappé a été trop vite dans sa frappe, ce qui n’a pas permis au gardien de resserrer et de faire une position vraiment parfaite. Sa position est quasi parfaite, mais il y a le tout petit espace pour que le ballon passe. L’effet de surprise du départ lui fait défaut jusqu’à la fin.

Sa position qu’il adopte, nous, à l’ancienne, ça n’existait pas. Mais elle se fait généralement quand la distance entre le tireur et le gardien est plus réduite. S’il était resté en position normale, sur ses appuis, près de son poteau, en fermant son angle, d’autant qu’il y a un défenseur [Valverde] qui arrive pour lui mettre la pression et qu’il frappe vite, il n’aurait peut-être pas pris le but. Il est monté et sa réduction au niveau des jambes n’a pas été assez rapide. Peut-être que, si c’est en début de match, il est plus attentif, avec plus de réactivité. De toute façon, quand on est gardien, on estime qu’on a toujours quelque chose à faire pour éviter un but.

En ce moment, Mbappé marque beaucoup de ses buts en ouvrant le pied quand il est sur son côté gauche et rentre à l’intérieur. C’est quelque chose que Courtois a dû préparer et qu’il a peut-être anticipé sur ce tir. Là, Mbappé a moins ouvert sur le coup, car Valverde revient et le tacle l’empêche d’ouvrir le pied, et c’était un tir un peu plus centré. »