Deux mois qu’on attend ça. Enfin mettons plutôt six, puisque avec le PSG, on sait que la saison ne commence qu’en février quand sonne l’heure de la C1 et ses matchs à élimination directe. Et nous y voilà. Après Paris contre le Barça, Paris contre le Real, la nouvelle rivalité du foot mondial, entre celuiq ui a déjà Mbappé et l’autre qui est convaincu que Kylian sera son galactique de la prochaine décennie. Un Parc des Princes plein à craquer pour la première fois depuis 2019 à ce stade de la compétition, des stars toutes disponibles malgré les pépins des uns et des autres. Bref, on en frissonne d’avance



» Rendez-vous à partir de 15h pour monter en pression avant le grand moment