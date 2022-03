Alléluia ! Lyon s’est relancé dans sa course vers l’Europe en croquant 4 à 1 des Lorientais un peu trop tendres vendredi en match d’ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Dixièmes après leur défaite la semaine dernière face à Lille, entachée par une erreur d’arbitrage en leur défaveur, les Lyonnais remontent provisoirement à la 6e place, à 5 points du podium, leur objectif toujours affiché.

Toko-Ekambi, déjà 13 buts cette saison

Outre le plein de points, les Gones ont fait le plein de confiance, avec une attaque requinquée par un doublé de Romain Faivre et des réalisations de Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi, tandis que côté lorientais, Terem Moffi a montré qu’il pouvait encore rugir. Des conditions idéales aussi pour le retour de Jeff Reine-Adélaïde, entré en fin de match sous les applaudissements de ses coéquipiers, 13 mois après sa grave blessure à un genou. Il reste désormais aux hommes de Peter Bosz à confirmer ce regain de forme face à des adversaires plus aguerris, avec dans les 10 prochains jours la double confrontation avec Porto en 8e de finale de Ligue Europa et la réception de Rennes.

« A mon avis, on avait été meilleurs la semaine dernière. On a joué mieux contre Lille, la différence c’est les buts. On a très bien commencé mais ensuite on a perdu trop de ballons faciles, on a laissé Lorient rentrer dans le match. Depuis la trêve, on joue beaucoup mieux. On avait beaucoup d’occasions, on avait juste besoin de buts, et ce soir on les a vus. Même si tout n’était pas super, je pense qu’on est sur la bonne route. Et c’est le bon moment, parce qu’on va jouer deux fois par semaine. Mars, avril, mai, dans une saison, ce sont les mois où l’équipe doit être en pleine forme ». Il serait temps, après six premiers mois sur courant alternatif.