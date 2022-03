A la trêve hivernale, Peter Bosz s’était clairement vu fragilisé par son président. « Il n’y a aucune chance que Peter ne soit pas là jusqu’à fin février. Je nous laisse les deux mois de janvier et février pour revenir dans le championnat », avait en effet indiqué Jean-Michel Aulas dans L’Equipe le 24 décembre. Ce timing de fin février vient d’être atteint après la cruelle défaite lyonnaise (0-1) contre le Losc dimanche, et JMA est retourné faire le point dans le quotidien sportif ce mardi.

A Noël, l’Olympique Lyonnais était très mal en point, 13e à neuf points de l’objectif podium. Deux mois plus tard, le voici 10e à huit longueurs d’une place qualificative en Ligue des champions. Si l’OL a enfin montré de la régularité, avec quatre succès en cinq matchs de mi-janvier à mi-février, il n’a pas encore été capable de s’installer dans le haut du classement.

« Je suis convaincu que c’est la bonne année en coupe d'Europe »

« Avant le match contre Nice (2-0 le 12 février), Peter Bosz n’était pas en danger dans notre esprit, et il ne l’est toujours pas, assure pourtant Jean-Michel Aulas. On est complètement rassurés sur le groupe, sur sa relation avec l’entraîneur, et sur la capacité de l’entraîneur à jouer son football. Il a remis de l’ordre dans les résultats, ce qui était nécessaire, et sur le terrain, on ressent qu’il retrouve ses principes. Après le match de dimanche, j’estime que l’on peut avoir beaucoup d’espoir pour le futur. » A 12 journées de la fin, le président lyonnais reste en effet « convaincu » de pouvoir revenir à la hauteur de l’OM pour la deuxième place, actuellement à neuf points.

On n’est pas si loin que ça, on est déjà remonté de très loin par le passé. Et je suis convaincu que c’est la bonne année en coupe d'Europe. »

Sur ce point, on pourrait vite être fixés, avec un délicat 8e de finale de Ligue Europa à négocier les 9 et 17 mars contre Porto. Présenté dans cette interview comme « l’homme de la situation », Peter Bosz a même de bonnes chances, à en croire son président, de toujours être sur le banc lyonnais en juillet. « Peter n’est pas du tout en danger, quoi qu’il arrive, martèle JMA. Avec Vincent Ponsot et les équipes de Bruno Cheyrou, on travaille d’ores et déjà avec lui sur le recrutement de la saison prochaine, en fonction de son système de jeu. » Reste à voir comment le coach néerlandais, sous contrat jusqu’en 2023, négocie cette périlleuse fin d’exercice.