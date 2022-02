Au Parc OL,

Lorsque Lucas Paqueta a subtilisé un ballon chaud à Leo Jardim, avant d’égaliser dans le but vide lillois (86e), Clément Turpin s’est précipité vers les défenseurs du Losc, sûr de lui, en agitant son doigt pour leur assurer qu’il n’y avait pas la moindre faute du meneur de jeu brésilien. Archi-dominateur, l’OL pouvait alors légitimement rêver d’un finish de folie pour remporter ce match aux allures de tournant dans la course à l’Europe.

Sauf que deux minutes plus tard, Clément Turpin est revenu sur sa décision pour annuler le but de Paqueta, après avoir été sollicité par son assistant en charge du VAR afin de visionner les ralentis de cette étonnante situation de jeu. Malgré cinq minutes de temps additionnel, les Lyonnais se sont donc de nouveau inclinés contre le Losc (0-1), et ils se retrouvent 10es en Ligue 1 à huit points du podium. Ce revirement arbitral controversé, qui fait suite à un wagon d’autres polémiques depuis dix jours (Losc-FC Metz, FC Nantes-PSG, RC Strasbourg-OGC Nice…) pose quatre questions majeures.

Clément Turpin s'est résolu à visionner dimanche les images du duel entre Jardim et Paqueta, sur l'action menant à l'égalisation finalement refusée du meneur de jeu brésilien de l'OL. - OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Pourquoi le VAR a-t-il tenu à déjuger la décision initiale de Clément Turpin ?

Le premier mystère de la 86e minute est là : comment ce but initialement validé par Clément Turpin, en live et à vitesse réelle, a-t-il pu être placé dans la catégorie des « erreurs claires et évidentes » ? A savoir la seule supposée entraîner une vérification des images via le VAR. Même les plus fervents supporteurs lillois, ou encore stéphanois et marseillais, ne considéreraient pas l’annulation de ce but comme incontestable. Quant à l’entraîneur de l’OL Peter Bosz, il était bouillant comme rarement en conférence d’après-match.

Ça, c’est un scandale. J’ai pensé que l’arbitre allait regarder s’il y avait peut-être une faute au départ sur Renato Sanches, qui était au sol. Mais là, ils ont regardé la frappe du gardien, qui a vraiment tapé avec son pied dans la terre. Après, sa jambe a touché Lucas. C’est clair pour tout le monde, sauf pour l’arbitre. Quand tu ne vois pas ça, c’est vraiment incroyable. »

Finalement, Lucas Paqueta a-t-il (un peu) fait faute ?

L’intéressé lui-même a (ironiquement) employé ce qualificatif « incroyable » sur ses réseaux sociaux, dimanche soir, en partageant la vidéo de ce ghost goal. En direct, on a pu penser que porté par son envie de presser comme un fou furieux, à l’image de son tacle de maboule sur Celik en première période, il avait pu se laisser emporter par sa fougue pour percuter Leo Jardim.

Les ralentis prouvent le contraire : il a juste tendu la jambe pour tenter de contrer une relance approximative de son compatriote. C’est celui-ci, âgé de 26 ans, qui s’est finalement empalé sur Paqueta après avoir totalement manqué son enchaînement contrôle du droit-long dégagement du gauche.

Y a-t-il un contentieux entre l’OL et Clément Turpin ?

La saison passée, l’OL de Rudi Garcia avait fait une fixette sur l’arbitrage de Stéphanie Frappart. Celle-ci avait refusé le but de la gagne à Houssem Aouar pour un mystérieux pied haut sur Mandanda lors du choc contre l’OM (1-1), tandis que Karl Toko Ekambi avait lui aussi fêté un but avant de déchanter, en raison d’un litigieux hors-jeu passif sifflé à l’encontre d’Aouar face à Metz (0-1). Puis il y avait eu un OL-AS Monaco (0-2) volcanique en Coupe de France qu’elle avait eu toutes les peines du monde à contenir (8 cartons jaunes au total).

En septembre, Stéphanie Frappart a encore frappé fort au Parc OL en oubliant d’expulser deux joueurs troyens (3-1). Mais Clément Turpin a bien davantage été pointé par les supporteurs lyonnais, avant même dimanche soir, en raison du très médiatique PSG-OL (2-1) du 19 septembre. Ce soir-là, à 0-1, Malo Gusto avait été piégé par Neymar, auteur d’une faute et pourtant bénéficiaire de l’improbable penalty de l’égalisation, qui n’avait alors pas été vérifié auprès du VAR. « Tout le monde dit que c’est le meilleur arbitre de France, mais ce n’est pas le meilleur arbitre pour Lyon », a lâché dimanche avec un sourire forcé Peter Bosz.

Son président y est sans surprise allé dans la foulée d’un tweet pour réclamer des « explications » au patron de l’arbitrage français, Pascal Garibian. Avant cela, s’il a préféré ne pas s’aventurer officiellement face aux micros en zone mixte, Jean-Michel Aulas a lui aussi brièvement dénoncé « un scandale ». Un terme atténué par les joueurs, Houssem Aouar et Malo Gusto évoquant davantage « une désillusion » avec ce cruel revers. « On ne va pas dire que c’est un scandale, coupe Tanguy Ndombele. C’est une décision de l’arbitre que je ne comprends pas, mais on est obligés de la respecter. Il y a de la frustration mais pas qu’à cause de cette décision. » Car perdre un match avec 63,7 % de possession de balle et 20 tirs tentés à 6 complète bien le tableau de la lose.

Peter Bosz l’ignore peut-être mais en raison de sa ville de naissance, Oullins dans la métropole de Lyon, Clément Turpin a depuis très longtemps été chambré en Ligue 1 pour une accointance supposée avec l’OL. Dans les faits, le club lyonnais n’a remporté que 3 de ses 11 derniers matchs disputés dans l’élite avec Clément Turpin au sifflet. Et les supporteurs lyonnais le maudissent toujours pour le penalty de Zlatan Ibrahimovic arrêté pour rien par Anthony Lopes, puisqu’il l’a fait retirer, dans un choc OL-PSG (1-1) décisif pour le titre de 2015 en L1. Le fameux #PenaltypourLyon, qui impliquait le plus souvent Clément Turpin sur Twitter, a sacrément mal vieilli, non ?

A l'image de Lucas Paqueta et de Karl Toko Ekambi, tout l'OL a vécu une soirée extrêmement frustrante en s'inclinant (0-1) contre le Losc. - Laurent Cipriani/AP/SIPA

Les Lillois ont-ils joué un rôle en contestant la validation du but de Paqueta ?

Face à pareil revirement du corps arbitral, on peut s’interroger sur l’influence qu’ont pu avoir des contestations des joueurs lillois. Mais dans les faits, les partenaires de José Fonte ont surtout pointé du doigt le début de l’action, et un contact entre Bradley Barcola et Renato Sanches, de longues secondes avant l’épisode Jardim-Paqueta. Juste après le but, même Leo Jardim a semblé résigné et n’a rien réclamé auprès de Clément Turpin. « Je trouve qu’il y a une première faute sur Renato, confie Jocelyn Gourvennec. Et ensuite, l’arbitre a estimé qu’il y avait un excès d’engagement sur Leo Jardim, même s’il a fait une erreur sur son engagement. Pour une fois que les événements tournent en notre faveur… »

Le solide capitaine lillois José Fonte poursuit : « C’est le football : des fois tu as des décisions contre toi, et je me rappelle très bien de toutes celles que nous avons subies, et des fois elles sont pour toi. Ce soir, c’est 50-50, l'arbitre peut donner but comme il peut ne pas le donner. Mais dans le foot, à la fin, la balance est toujours équilibrée. » Ne vous hasardez peut-être pas à sortir ce poncif devant des supporteurs lyonnais, ce lundi matin en guise de séquence chambrage à la machine à café.